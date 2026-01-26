Tensión y cánticos cruzados en el acto de Javier Milei en Mar del Plata
Cruces, cánticos e insultos entre libertarios y jubilados marcaron la previa del acto de Javier Milei en Mar del Plata, donde encabeza el “Tour de la Gratitud”.
Un nuevo momento de tensión se desató entre militantes libertarios y un grupo de opositores este lunes en Mar del Plata, donde militantes libertarios y grupos opositores se cruzaron en la previa de la visita del presidente Javier Milei, quien encabeza en la ciudad el denominado “Tour de la Gratitud”.
En la antesala del acto, previsto para las 20.30 en la esquina de Güemes y Avellaneda, confluyeron dos manifestaciones opuestas en torno al Presidente: el recibimiento de sus seguidores y una protesta de ciudadanos opositores, encabezada por jubilados.
Cómo fueron los cruces entre los libertarios y la oposición
Mientras un grupo de simpatizantes se concentraba para respaldar a Milei en el inicio de su tercer año de gestión, manifestantes opositores irrumpieron en las calles céntricas con consignas contra el mandatario, lo que generó cánticos cruzados y momentos de tensión.
Desde la militancia libertaria se escucharon gritos de “libertad” y consignas dirigidas a la protesta opositora, a quienes reclamaban que fueran “a laburar”. En medio de las provocaciones, también se repitió la frase: “A seguir llorando, que hay Milei para rato”.
Por su parte, la marcha encabezada por jubilados respondió con consignas que vinculan al Presidente con la dictadura y lo calificaron de “vende patria”, entre otros insultos.
Javier Milei visita Mar del Plata en plena temporada
Durante la actividad, Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el principal referente del espacio libertario en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.
Desde el oficialismo indicaron que la recorrida busca agradecer el respaldo recibido en las urnas y mostrar los avances del esquema de reformas impulsado por el Gobierno en la provincia que conduce Axel Kicillof, uno de los distritos donde el proyecto libertario obtuvo un fuerte apoyo en 2025.