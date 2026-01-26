Tensión y cánticos cruzados en el acto de Javier Milei en Mar del Plata

Cruces, cánticos e insultos entre libertarios y jubilados marcaron la previa del acto de Javier Milei en Mar del Plata, donde encabeza el “Tour de la Gratitud”.

Un nuevo momento de tensión se desató entre militantes libertarios y un grupo de opositores este lunes en Mar del Plata, donde militantes libertarios y grupos opositores se cruzaron en la previa de la visita del presidente Javier Milei, quien encabeza en la ciudad el denominado “Tour de la Gratitud”.

En la antesala del acto, previsto para las 20.30 en la esquina de Güemes y Avellaneda, confluyeron dos manifestaciones opuestas en torno al Presidente: el recibimiento de sus seguidores y una protesta de ciudadanos opositores, encabezada por jubilados.

Cómo fueron los cruces entre los libertarios y la oposición Mientras un grupo de simpatizantes se concentraba para respaldar a Milei en el inicio de su tercer año de gestión, manifestantes opositores irrumpieron en las calles céntricas con consignas contra el mandatario, lo que generó cánticos cruzados y momentos de tensión.

Tensión en la previa al acto de Javier Milei Desde la militancia libertaria se escucharon gritos de “libertad” y consignas dirigidas a la protesta opositora, a quienes reclamaban que fueran “a laburar”. En medio de las provocaciones, también se repitió la frase: “A seguir llorando, que hay Milei para rato”.

Cruces en el acto de Javier Milei en Mar del Plata Por su parte, la marcha encabezada por jubilados respondió con consignas que vinculan al Presidente con la dictadura y lo calificaron de “vende patria”, entre otros insultos.