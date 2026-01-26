Marcelino Iglesias habló de la "necesaria" renovación del Acceso Este y advirtió sobre sus complicaciones

Guaymallén estará convulsionada cuando comience la obra más ambiciosa del municipio y Mendoza: la renovación integral del Acceso Este . Más de 120 mil autos que utilizan esta vía diariamente tendrán que ser desviados durante dos años y esto implicará un operativo especial. Marcelino Iglesias , exintendente de este municipio , asumió esta complejidad pero destacó la importancia de la obra.

En diálogo con Libre de Humo por MDZ Radio , señaló: "Es una obra compleja que había que hacerla. Hubo varios proyectos durante los ocho años que yo estuve a cargo del municipio, trabajamos varios anteproyectos pero no conseguíamos que Vialidad Nacional los tomara y los financiara. Pero el que se ha tomado ahora creo que es el más ambicioso, porque vincula con tres nuevos puentes (Urquiza, Rosario con Houssay y Avellaneda con Azcuaga), la parte norte y sur de Guaymallén , que es verdaderamente difícil conectar hoy".

Sin embargo, asumió la complejidad y en base a los antecedentes. "Eso va a traer problemas. Yo recuerdo cuando en la época de Julio Cobos se hizo la ampliación, la primera parte de Shopping trajo muchas complicaciones. Hoy hay más parque automotor, pero vamos a tener que convivir con eso", expresó.

Además, explicó que parte de la complicación de la obra radica en el hecho de que se deberá levantar el perfil de la ruta unos 5 metros, para poder hacer los puentes como el de Arenales (por debajo), para la circulación sur-norte.

Al hablar del operativo previo que fue requisito para poder palear el desvío del tránsito hizo referencia a varias obras que se realizaron en su gestión y hoy permiten, según él, facilitar este operativo. Como por ejemplo, las calles laterales. "Yo recuerdo que cuando asumimos la Lateral Norte del Acceso Este , la que pasaba frente al Shopping y el Hospital Italiano, era una colección de pozos. La reconstruimos e incluso después volvimos a reasfaltar un tramo porque tiene mucho tránsito. Hoy están bien, incluso eso se continuó hacia el este y se llegó hasta el límite con Maipú. También agregó que ahora concluyeron la obra del drenaje, "necesario" para él.

Sin embargo, considera que esto no le va a restar complejidad. Sobre dónde puede haber mayor afectación, advirtió: "Se va a recargar mucho la calle Bandera de los Andes, un poco el carril Godoy Cruz también". En otro tramo, agregó: "Se va a recargar también una calle que no pertenece a Guaymallén, que es la Rodríguez Peña de Godoy Cruz".

Acceso Este Guaymallén

En ese sentido, advirtió cuáles son las arterias "necesarias" para el desvío: "Espero que ya se esté terminando la obra de Urquiza y fundamentalmente la del colector de Tirasso, cosa que se puede aprovechar Profesor Mathus y Buena Nueva, para ir expandiendo el peine de alternativas que tiene Guaymallén".

Imprevistos que pueden traer más complicaciónes

Marcelino Iglesias no descartó que imprevistos puedan afectar el desarrollo de la obra y puso antecedentes como ejemplo. "Seguramente en el camino van a aparecer algunos inconvenientes. Yo recuerdo cuando hicimos la rotonda de la calle Tirasso y Bandera de los Andes, tuvimos un año y medio más en obra por un bendito electroducto que figuraba en los planos a un metro y medio de profundidad y estaba a 20 centímetros. Cuando metimos la máquina nos encontramos con eso y tuvimos que esperar la aprobación de Edemsa y hacer una obra complementaria que salió carísima y fue lenta. Espero yo que estas cosas aparezcan en la menor medida posible y se puedan hacer rápido. Pero es una obra imprescindible para mejorar la circulación", concluyó.