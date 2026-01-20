Acceso Este: cuándo empiezan los cortes de tránsito y cuánto durarán las obras

El 2026 estará marcado por una de las obras más esperadas de los últimos años: la reforma integral del Acceso Este . Si bien se trata de una obra necesaria y que anticipan como una de las intervenciones de infraestructura más relevantes para la región , se prevén importantes problemas vehiculares durante su ejecución.

Las complicaciones serían significativas al iniciar el segundo tramo, donde se agregará una tercera trocha en ambos sentidos desde la zona del Shopping, hasta la calle Arturo González (límite con Maipú). El plazo de ejecución es de 30 meses.

Dentro de las acciones preventivas ante el inicio de las obras en Acceso Este, desde la Municipalidad de Guaymallén anunciaron modificaciones importantes en la circulación vehicular de algunas calles del corredor vial a partir del 9 de febrero .

Según informaron desde la comuna que conduce el intendente Marcos Calvente, las laterales norte y sur del Acceso Este tendrán sentido de circulación único :

Además, se prohibirá el estacionamiento en ambas laterales en el tramo comprendido entre los cruces de Hilario Cuadros - Cañadita Alegre y La Purísima - Curupaytí.

La Lateral Sur, desde el Nudo Vial hasta Arturo González, funcionará solo de oeste a este.

La Lateral Norte, entre Arturo González y el Nudo Vial, será exclusivamente de este a oeste.

"Hay que empezar a restringir el estacionamiento en la lateral del Acceso Este porque va a empezar a tener mucho más flujo vehicular, mucho más tránsito", indicó Calvente en diálogo con MDZ Radio.

nudo vial ingreso acceso este (4) Las obras en Acceso Este generarán complicaciones en el tránsito. Alf Ponce Mercado / MDZ

El intendente de Guaymallén señaló que las modificaciones anunciadas están destinadas a que ciudadanos empiecen a tomar "nuevos hábitos" a la hora de trasladarse por el departamento, aunque resaltó que los cortes en Acceso Este no comenzarán en febrero, sino entre finales de abril e inicios de mayo.

"No van a darse los los cortes ahora los primeros días de febrero, eso va a ocurrir a fines de abril, principios de mayo. Si todo sale bien en el proceso licitatorio de la obra de la intervención integral del Acceso Este, a fines de abril, principios de mayo deberíamos estar iniciando obra y generando los primeros cortes en el acceso", detalló.

Y agregó: "Estas medidas son para ir acostumbrándonos y empezar a manejar con tiempo el desvío de la calle con mayor tránsito del oeste argentino. Circulan 120.000 autos por día en el Acceso Este. Será un desafío llevar ese flujo vehicular a las calles internas del departamento".

Cambios en el transporte público

Dentro de las modificaciones difundidas, Calvente explicó que también harán cambios en el transporte público, que se trasladará exclusivamente a las laterales. Una decisión que se toma en conjunto con las empresas de transporte público y que implicará mover las infraestructuras, apeaderos y paradas de colectivos.

acceso este viaducto ingreso ciudad (3).JPG El transporte público se trasladará a las laterales del Acceso Este. ALF PONCE MERCADO / MDZ

"Es un trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Transporte. El colectivo ya no se va a trasladar por la trocha del acceso, sino por las laterales. Se irá dando de manera progresiva a medida que vayamos trasladando también la infraestructura", dijo el intendente.

Manejo de la red semafórica

Otro de los aspectos señalados refiere a un acuerdo con la Provincia para que Guaymallén pueda monitorear la red semafórica. Según el horario, habrá semáforos que en determinado rango horario entrarán en intermitencia y luego, en otro rango horario, van a estar con el funcionamiento clásico.

"Sabemos que la calle Bandera de los Andes, la calle Godoy Cruz, van a ser arterias que van a recibir mucho flujo, entonces vamos a tratar con especial atención la red semafórica de esos sectores. La esquina de Godoy Cruz y Mitre va a tener una carga compleja de tránsito, vamos a tener ahí una posta fija de inspectores de tránsito y probablemente la red semafórica, el grueso del día, funcione de manera intermitente", añadió Calvente.

De todas maneras, el funcionario explicó que se trata de un estudio preliminar, ya que están esperando que la empresa que gane la licitación haga una propuesta definitiva en cuanto al orden del tránsito durante la obra.

Las obras en Acceso Este

Las obras en Acceso Este estarán divididas en dos tramos. En estos momentos, la Provincia transita etapas de llamados a licitación y de análisis de las propuestas de las empresas que compiten por adjudicarse obras cuyos presupuestos de inversión superan cómodamente los U$S 150 millones, lo que equivale, en moneda local, a más de $220.000 millones.

Tramo I: desde la Variante Palmira a calle Arturo González

La infraestructura actual cuenta con dos carriles de circulación y banquinas de material granular por ambos sentidos, que se construyeron entre 1977 y 1979. Lo que se hará ahora será la primera reconstrucción de la carpeta asfáltica.

La obra tendrá una longitud de 18,8 kilómetros y se dividirá en dos secciones independientes:

Desde Variante Palmira a Cervantes (10,4 km).

Desde calle Cervantes a Arturo González (8,76 km).

El plazo de ejecución de estos tramos serán de 12 meses. En el primer tramo, la calzada principal contará con una carpeta asfáltica de 10 cm, y en el segundo, de 14 cm, sobre una nueva base granular de 20 cm. Además, se incorporará nueva señalética, renovación de los sistemas de contención lateral y pavimentación de banquinas.

También se reconstruirán 10 intersecciones principales desde la ruta 7 que comprenden 17 rotondas y ordenadores, que son las siguientes: ruta 50, calle Serpa, Don Bosco, Maza, Cervantes, ruta 31 (Los Álamos), calle Medina, ruta 33 (Las Margaritas), San Pedro y Lamadrid.

El segundo tramo: tercera trocha desde Arturo González al Nudo Vial

El segundo proyecto, más complejo y desafiante que fue elaborado por la Municipalidad de Guaymallén, comprende la intervención del tramo desde Arturo González hasta la intersección con el Nudo Vial. El plazo de ejecución será de 30 meses.

Actualmente, la infraestructura cuenta con dos carriles de circulación hasta calle Sarmiento (zona del Shopping), lo que ha resultado sin dudas un problema frente al crecimiento urbano y la gran cantidad de vehículos que transitan, sobre todo en hora pico.

La intervención prevé, por un lado un reencarpetado de calle Sarmiento al oeste, donde ya hay tres trochas hasta el Nudo Vial.

nudo vial ingreso acceso este (7) El Acceso Este tendrá tres trochas hasta la calle Arturo González. Alf Ponce Mercado / MDZ

En tanto, se construirá la tercera trocha desde la zona del Shopping hasta Arturo González, y se ensancharán los puentes Ponce y Pescara hacia el este.

La obra también contempla un alteo (elevación) de la calzada de la ruta 7 desde el cruce Sarmiento-Estrada hasta el carril Urquiza.

Pero además, se construirán tres nuevos cruces vehiculares superiores en Rosario–Houssay, Azcuénaga–Avellaneda y también del propio carril Urquiza. Se reonvarán de forma integral la señalética, sistemas de contención y banquinas.

En toda esa zona se prevé además la reconstrucción del sistema de iluminación (entre Sarmiento y Urquiza), y su ampliación hacia Arturo González.

Por otro lado, entre Sarmiento hasta la calle Tirasso, se rediseñará el sistema de captación y conducción de aguas pluviales para evitar anegamientos, y se incorporarán paseos peatonales, ciclovías, mobiliario urbano y especies nativas, con financiamiento a cargo del municipio de Guaymallén.