Diputados convocó a una audiencia en el Congreso por los despidos masivos en FATE

Diputados nacionales del Frente de Izquierda (FIT) y de Unión por la Patria convocaron a una audiencia pública en la Cámara de Diputados para expresar su respaldo a los trabajadores afectados por el cierre de la fábrica de neumáticos FATE .

El encuentro se realizará mañana a las 16 en la Sala 1 del Anexo A del Palacio Legislativo y reunirá a legisladores, representantes sindicales y trabajadores del sector del neumático que buscan visibilizar el impacto laboral generado por la decisión empresarial.

La convocatoria apunta especialmente a acompañar la situación de más de 900 empleados que quedaron sin trabajo tras el cierre de la planta.

La actividad fue impulsada por los diputados Romina Del Plá y Néstor Pitrola , ambos referentes del Frente de Izquierda, quienes promovieron la realización de la audiencia en el ámbito parlamentario para debatir el futuro de los puestos de trabajo.

Según explicaron los organizadores, la instancia busca abrir un espacio institucional dentro del Congreso donde puedan escucharse los reclamos de los trabajadores y analizar posibles alternativas frente a la crisis laboral generada por el cierre de la fábrica.

Desde el sector convocante señalaron que la reunión también pretende sumar apoyo político y social al reclamo de los operarios.

Participará el sindicato del neumático

Del encuentro participará Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), junto con una delegación integrada por dirigentes de distintas seccionales del gremio, delegados de planta y trabajadores del sector.

La presencia del sindicato busca aportar la visión del sector sindical y detallar la situación que atraviesan los empleados afectados por el cierre de la fábrica.

También se espera que durante la audiencia se presenten testimonios de trabajadores y se expongan las consecuencias económicas y sociales de los despidos.

La propuesta de ocupar la planta para preservar los puestos de trabajo

Los organizadores de la audiencia señalaron además que respaldarán una de las iniciativas surgidas en las asambleas de trabajadores: la posibilidad de avanzar con una ocupación temporaria de la planta.

La propuesta contempla que el establecimiento pueda quedar bajo administración del Estado provincial o nacional, con el objetivo de preservar los puestos de trabajo mientras se evalúan alternativas para la continuidad productiva.

Desde el Frente de Izquierda remarcaron su “apoyo incondicional a la lucha de los trabajadores por la defensa de todos los puestos de trabajo” y anticiparon que acompañarán las medidas que surjan de las decisiones colectivas adoptadas por los empleados.