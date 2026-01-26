El Gobierno acelera el debate de la edad de imputabilidad, pero reconoce que no se votará en extraordinarias

El Gobierno considera que es el momento adecuado para acelerar con el debate de la Ley Penal Juvenil y, en especial, con la baja de la edad de imputabilidad . Por esa razón, anunciaron hoy su inclusión en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso.

Si bien es un tema que el oficialismo y sus aliados lo abordaron en comisiones de la Cámara de Diputados durante el 2025, no hubo avances y el Ejecutivo se apalanca de la conmoción nacional por el crimen de Jeremías Monzón , un menor de 15 años que fue asesinado por tres menores de 14, 15 y 16 años, quienes le propinaron más de 20 puñaladas.

Los funcionarios que repasan todas las semanas el termómetro social concluyeron que este hecho puede permitir que, luego de décadas de discusiones sin ningún cambio, sea realidad la baja de la imputabilidad, para que pase de 16 a 13 años.

Los libertarios pretenden reinstalar fuertemente esta discusión en la sociedad, creyendo que la opinión pública estará a favor de que los menores puedan afrontar un proceso judicial y una condena al igual que un mayor, al menos en los delitos de homicidio.

“Delito de adulto, pena de adulto”, dicen en Casa Rosada desde el año pasado. Tras confirmarse que formará parte del listado de proyectos en extraordinarias, la exministra de Seguridad y jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , dijo: “Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes”.

La mesa política con Manuel Adorni, Karina Milei, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Santiago Caputo, Diego Santilli y Martín Menem

Prioridades legislativas y el complejo escenario de consensos en el Congreso

A pesar de la vehemencia oficial, no será una prioridad para la Casa Rosada en el inicio de la reanudación legislativa. Todas las atenciones están puestas en conseguir los votos para la reforma laboral y en aprobar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. La Libertad Avanza busca sesionar el 11 de febrero en el Senado para que luego se trate en la Cámara Baja.

Aún pensando en los tiempos optimistas del Ejecutivo, esos temas absorberán gran parte de febrero. “No vamos a llegar a tratarlo en extraordinarias”, aseveró una fuente inobjetable de la mesa chica, en diálogo con MDZ.

La intención es, al menos, constituir durante el próximo mes las comisiones donde se tratará la reforma de la Ley Penal Juvenil y apresurar los plazos de exposiciones y debates para que en marzo el expediente pueda llegar al recinto. Sin embargo, son solo aspiraciones dentro de los funcionarios consultados. El Gobierno quiere capitalizar el humor social e interpelar a los bloques que se resisten.

En el pasado debate parlamentario, hubo diferencias entre los violetas y el PRO sobre la edad. Mientras que los amarillos proponían que sea desde los 14 años, el oficialismo pedía que sea de 13. En aquel dictamen, hubo consenso para fijarlo en 14. Esa discusión produjo otra fisura dentro del peronismo. Mientras algunos sectores apoyaban que baje la edad a partir de la cual una persona puede ser penalmente responsable, el kirchnerismo lo rechazó, por lo que se desprende nuevamente otra grieta en el interbloque.