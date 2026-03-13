Allanaron la sede central de la UOM por una denuncia contra Abel Furlán

El juez federal Julián Ercolini ordenó un allanamiento en la sede central de la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM ), que se efectuó este viernes al mediodía, por pedido del fiscal Eduardo Taiano .

Así, la Justicia avanzó con la denuncia penal contra el secretario general del gremio, Abel Furlán , y contra María Soledad Calle, accionista y directora de la empresa USEM. Ambos son investigados por los presuntos delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.

El eje de la causa es un contrato firmado entre la UOM y USEM, compañía que estaría vinculada a dirigentes de La Cámpora. Según la hipótesis del fiscal, ese acuerdo habría cedido a la firma el control operativo y financiero del 80% de los aportes sindicales, incluyendo facultades para abrir cuentas bancarias, gestionar pagos y administrar fondos del sindicato.

A cambio, USEM habría percibido honorarios equivalentes al 0,5% de lo recaudado por cuota sindical —estimados en más de 100 millones de pesos mensuales—, con un plazo contractual de 10 años y una cláusula de rescisión unilateral a favor exclusivo de la empresa.

Taiano señaló además un posible conflicto de intereses. La hipótesis es que Calle revestiría simultáneamente el carácter de directora de la empresa contratada y empleada en relación de dependencia de la propia UOM, lo que podría comprometer la independencia de los controles sobre los fondos sindicales.

La denuncia contra Abel Furlán

La denuncia que originó la causa fue presentada el 27 de febrero por opositores a Furlán en la seccional Zárate-Campana. Desde el gremio, sin embargo, rechazaron la caracterización judicial y aclararon que no existe imputación formal, sino un pedido del fiscal para investigar. Furlán realizó una presentación espontánea ante la Justicia, puso a disposición la documentación del sindicato y atribuyó la denuncia a una "burda operación de prensa" destinada a perjudicarlo antes de las elecciones de conducción nacional previstas para el 18 de marzo.

El contexto político interno del gremio le da mayor peso al timing del caso. A principios de marzo, Furlán se impuso en las elecciones de las 54 seccionales con el 85% de los votos, aunque los opositores anunciaron impugnaciones por supuesto fraude. Ahora, con la renovación de la conducción nacional a días de distancia, una coalición de seccionales disidentes busca impedirle la reelección.

La apertura de la investigación no implica una determinación de responsabilidad penal, sino el inicio formal de la etapa de producción de prueba. Entre las medidas solicitadas por el fiscal figuran la nómina de accionistas de USEM ante la Inspección General de Justicia, información sobre el vínculo laboral de Calle con la UOM y los estados contables del sindicato de los últimos cinco años.