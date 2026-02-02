El plan de Patricia Bullrich para sancionar la ley de reforma laboral

Patricia Bullrich lo tiene claro: ir a perder en el recinto no es una opción. La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza define por estos días el texto de la reforma laboral que llevará al recinto en busca de la media sanción. Mientras tanto, endurece la defensa del proyecto de la Casa Rosada, que incluye una baja de impuestos que complica a las provincias.

Este martes por la tarde, Bullrich se reunirá con representantes del “ grupo de los 44 ”, el rejunte de senadores libertarios y aliados del PRO, la UCR y los bloques provinciales. Es decir, todos los espacios que componen la Cámara alta, salvo Unión por la Patria. Allí se espera que Bullrich confirme los cambios que se incluirán en el proyecto. Así, mantiene la fecha del 11 de febrero para llevar este tema al recinto.

La intención de la exministra de Seguridad es ejecutar las modificaciones directamente en el recinto, leídas por algún secretario, y no reabrir las comisiones, una de las posibilidades que prevé el reglamento del Senado .

“Si hay artículos que no cuentan con los votos necesarios para ser aprobados, no van a estar en el proyecto”, deslizó una alta fuente del oficialismo en el Senado a MDZ , en referencia al capítulo II del dictamen que en diciembre de 2025 firmó el Gobierno nacional y que incluye una baja, prevista para 2027, del impuesto a las Ganancias para las sociedades.

Este lunes por la mañana, el ministro de Economía, uno de los funcionarios que dentro del Gobierno más insiste en avanzar con la baja de Ganancias, salió a defender el proyecto en Radio Mitre. “Los gobernadores no quieren ceder en la baja del impuesto a las Ganancias. En realidad, la baja es a partir del ejercicio 2026 para que impacte en 2027. Ellos dicen que eso les cuesta aproximadamente tres billones de pesos; cuesta menos, alrededor de 1,5 billones”, argumentó, y remarcó que “para atraer inversiones y generar competitividad, necesitamos bajar impuestos”.

Javier y Karina Milei junto a Luis Caputo. Javier y Karina Milei junto a Luis Caputo. La economía no despega, la inflación no cede y las reservas no suben. ¿Todo marcha de acuerdo el plan?

En el Senado, sin embargo, saben que el endurecimiento de Caputo en defensa del proyecto y en rechazo de los argumentos de los gobernadores es parte de la negociación. “Nadie afloja cuando todo está por verse”, analizó una fuente parlamentaria que sigue de cerca las conversaciones. En el entorno de Bullrich sostuvieron que están de acuerdo con la baja de impuestos. “Nosotros creemos que ese es el camino para hacer crecer la Argentina, con más empresas y más sector privado”, afirmaron, aunque reconocieron que “los votos son los votos y, si no están, no los podemos forzar”.

El antecedente que sostiene el dogmatismo de Bullrich

Hay un antecedente que respalda el argumento de Patricia Bullrich de eliminar los artículos que no cuenten con los votos suficientes en el recinto. Fue en diciembre de 2025, en la Cámara de Diputados, cuando el oficialismo, por insistencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del asesor sin cargo Santiago Caputo, no eliminó el capítulo 14 del Presupuesto 2026 y finalmente no logró aprobarlo.

“Aquel día no sé qué hicieron, sumaron mal. Todo el mundo les decía que no estaban los votos y no querían eliminar el capítulo. Y así fue: fueron al recinto y perdieron”, analizó una fuente del oficialismo, que asegura que para esta instancia el Gobierno “aprendió de sus errores”.

“Hay cosas que no podés cambiar con ATN. Si hace meses te dicen que no pueden acompañar tal artículo por determinado motivo, no esperes que de un momento a otro cambien su posición”, reconoció una de las fuentes que negocia por el oficialismo.

Así las cosas, el Gobierno seguirá endureciendo su postura en las negociaciones con los gobernadores, pero en la intimidad del bloque libertario, Bullrich sabe que antes de perder una votación, eliminará lo que haga falta para ganar.