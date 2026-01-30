Patricia Bullrich recibió a la familia de Jeremías Monzón en la previa al debate por la baja de edad de imputabilidad

La líder del bloque de La Libertad Avanza en el Senado dialogó con los familiares del adolescente asesinado en manos de tres menores de edad.

Uno de los detalles más escabrosos del caso de este adolescente santafesino es que los implicados en el crimen grabaron el momento en el que lo mataron. "Es uno de los casos más brutales que pudo haber tenido nuestro país, estamos muy tristes los argentinos porque haya menores que sean capaces de tal acto de brutalidad, saidsmo, alevosía, de placer por matar. Algo que nos conmueve como sociedad", expresó la líder del bloque de senadores de La Libertad Avanza.

Video: el encuentro entre Patricia Bullrich y la familia de Jeremías Monzón Patricia Bullrich junto a la familia de Jeremías Monzón Luego de la reunión con la familia de Monzón, Bullrich habló a la prensa y señaló que “la mamá está como cualquier mamá que torturan y matan a su hijo de esta manera". Por su parte, indicó: "El Gobierno ya venía trabajando, se venía atrasando el proyecto de la ley penal juvenil. El lunes pasado decidimos ponerlo para que la sociedad sepa que no podemos seguir teniendo Jeremías que sean asesinados por otros menores. Menores matados por menores, o menores que matan y que vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada”.

Con el nuevo inicio de las sesiones, la senadora aseguró: “Se va a trabajar en el mes de febrero. Estaba en diputados, la legisladora Rodríguez Machado es la que impulsó. Trató todo el año de que se vote y después se complicó”.

Mientras tanto, aclaró que “la ley penal retroactiva no va a caber", pero mencionó: "Ya estuvimos hablando con los abogados para que haya algunas consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado”.