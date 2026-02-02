ATE hará paro en Mendoza en rechazo a la reforma laboral: las protestas contra el Gobierno provincial

El sindicato de estatales anunció el paro general sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida va en línea con la que se tomó a nivel nacional.

Días atrás, el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas de ATE resolvió realizar un paro general con movilización el día que se lleve a cabo el debate del proyecto de reforma laboral en el Senado. Especulando con que puede realizarse el 11 de febrero, desde ATE Mendoza anunciaron ahora una jornada de huelga para ese día.

La medida para el miércoles de la semana que viene fue tomada no solo en protesta contra la reforma laboral sino que en el plano local, para exigir la "urgente" apertura de paritarias. También reclaman contra lo que consideran "prácticas antisindicales" por parte del Gobierno de Alfredo Cornejo.

La jornada de huelga será sin asistencia a los lugares de trabajo, con movilización y concentración. Impacta a los trabajadores estatales de todos los sectores que representa ATE, incluidos Salud, Desarrollo Social, Administración Central, Educación, Organismos Nacionales y Municipales-

"Estas medidas de fuerza se vienen gestando desde el año pasado, cuando realizamos numerosas medidas de acción directa en reclamo por la apertura de paritarias y en rechazo de la reforma laboral. Vale destacar que Mendoza fue pionera en la lucha colectiva contra este último reclamo, ya que influyó directamente en las paritarias sectoriales: el Gobierno provincial quiso condicionar aumentos salariales con la firma de reformas laborales para los sectores de trabajo. Como gremio mayoritario, de ninguna manera accedimos a firmar acuerdos paritarios que fueran en detrimento de los derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de la historia”, aclaró Adriana Iranzo, Secretaria Adjunta de ATE y CTA Autónoma Mendoza.

Adriana Iranzo y Roberto Macho ATE Walter Moreno / MDZ Por eso, es que advirtieron estar "resistiendo estas políticas de hambre que imparte Cornejo para amedrentar, perseguir, como lo está haciendo a través de algunos jefes de servicios o directivos, que llaman a los trabajadores para que firmen esa reforma laboral y se desafilien a la Asociación Trabajadores del Estado”, según señaló la referente sindical. Estas prácticas son las que consideran "maniobras antisindicales". Junto con otras como aumentos salariales decretados, el botón digital para desafiliarse, entre otras.