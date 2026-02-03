La CGT se cansó de esperar a los gobernadores y anunciará medidas contra la reforma laboral

La central obrera realizará este viernes una reunión del Consejo Directivo y definirá "un plan de acción" contra el proyecto oficial. Se frustraron las negociaciones con los gobernadores y "no sonó el teléfono" del Gobierno.

A una semana de la presunta sesión en el Senado para votar la reforma laboral, la CGT informó que el viernes anunciará un “plan de acción” contra el Gobierno, que podría materializarse en protestas e incluso paros. Esas medidas se discutirán ese día por la mañana, en el marco de la reunión del Consejo Directivo, tal como adelantó MDZ.

Sin ninguna comunicación de parte de la Casa Rosada, los principales dirigentes de la central obrera se habían abocado a las conversaciones con los gobernadores. Sin embargo, esa gira no resultó como se esperaba al punto que se suspendió en las últimas horas el encuentro que iba a darse esta martes entre “Los Gordos” con el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro.

A su vez, tampoco pudieron convencer a los peronistas Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes tienen pensado acompañar al Ejecutivo, sin pensar en grandes cambios salvo el capítulo fiscal que dispone una baja de la alícuota del impuesto a las ganancias para las sociedades, que es coparticipable.

La CGT se moviliza en Córdoba y Rosario En paralelo, decenas de gremios mostraron distancia de la CGT, se reunieron el pasado miércoles y definieron movilizar en Córdoba y Rosario con la intención de visibilizar los reclamos contra del proyecto de reforma laboral que busca avanzar el Gobierno durante las sesiones extraordinarias del Congreso. De esta manera, se acoplan al "plan de lucha" comunicado por ATE y otros sindicatos estatales que harán un paro el día que los senadores debatan el texto que delineó el Ejecutivo.

“Convocamos a dar inicio al Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva, impulsando acciones de resistencia a lo largo y lo ancho de todo el país, definiendo las siguientes medidas iniciales: