Reforma laboral: la CGT se adelanta a los gremios K y se reúne con gobernadores dialoguistas

A las pocas horas de que un conjunto de gremios K anunciaran una marcha en Córdoba y Rosario para rechazar la reforma laboral y darle un mensaje a los gobernadores que están en negociaciones con la Casa Rosada, el triunvirato de la CGT se reunirá con los mandatarios de esas dos provincias en una señal de querer mostrar un perfil dialoguista para frenar el proyecto libertario.

La nueva conducción de la central obrera visitará este martes Córdoba donde se verá con el local Martín Llaryora y está previsto que asista el santafesino Maximiliano Pullaro , ambos de Provincias Unidas.

Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) apuestan a continuar con las conversaciones con los gobernadores para formar un proyecto propio que rivalice con el texto que maneja el Gobierno o, caso contrario, conseguir socios importantes para que el Ejecutivo corrija su proyecto con distintos cambios.

Tanto Llaryora como Pullaro se niegan a recortes de los derechos laborales y apuntaron contra el capítulo fiscal que dispone una rebaja de fondos coparticipables mediante el Impuesto a las Ganancias que se le cobra a las sociedades.

“Me parece importante discutir las nuevas modalidades de trabajo, dar un marco de seguridad en materia de juicios privilegiando a las pymes, pero no volver para atrás ni un milímetro con los derechos de los trabajadores y menos en un momento tan difícil con cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo”, manifestó Llaryora días atrás.

A su vez, se busca un encuentro con el correntino Gustavo Valdés, de la UCR. Su hermano es el actual gobernador Juan Pablo Valdés, quien se reunió el viernes con el ministro del Interior, Diego Santilli.

Fuentes de la calle Azopardo señalan que el Gobierno “prometió cambios” y por ahora “no se escuchó ninguno”, por lo que esta próxima semana se reunirá el Consejo Directivo a definir “un plan de acción” contra el gobierno libertario.

Los gremios K se desmarcan de la CGT y marcharán

Decenas de gremios mostraron distancia de la CGT, se reunieron el pasado miércoles y definieron movilizar en Córdoba y Rosario con la intención de visibilizar los reclamos contra del proyecto de reforma laboral que busca avanzar el Gobierno durante las sesiones extraordinarias del Congreso. De esta manera, se acoplan al "plan de lucha" comunicado por ATE y otros sindicatos estatales que harán un paro el día que los senadores debatan el texto que delineó el Ejecutivo.

“Convocamos a dar inicio al Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva, impulsando acciones de resistencia a lo largo y lo ancho de todo el país, definiendo las siguientes medidas iniciales:

5/2 – MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA • 10/2 – MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE ROSARIO”.

“Convocamos a todas las organizaciones sindicales, trabajadores y trabajadoras, ocupados y desocupados, formales, informales, cuentapropistas, jubiladas y jubilados a ser protagonistas de la defensa de sus derechos participando activamente del Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva”, instaron.