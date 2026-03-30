El Gobierno apelará al freno a la reforma laboral y cruzó a la CGT: "Pretenden obstaculizar"

El Ministerio de Capital Humano anunció que el Gobierno "agotará todas las instancias judiciales necesarias" tras el fallo que suspende más de 80 artículos de la reforma laboral.

El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado oficial confirmando que no se quedará de brazos cruzados ante el reciente revés judicial. Con el respaldo de la Procuración del Tesoro, el Gobierno apelará la medida cautelar que suspendió artículos clave de la ley de reforma laboral, marcando un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Gobierno y la CGT.

El comunicado surge como respuesta directa al fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que hizo lugar a un reclamo de la Confederación General del Trabajo (CGT). Allí el Ministerio defendió la reforma laboral bajo tres pilares fundamentales, buscando desacreditar el freno judicial:

Legitimidad Democrática: Remarcan que la ley fue sancionada por "amplia mayoría" en el Congreso de la Nación, presentándola como la voluntad soberana.

Objetivos Económicos: Definen la norma como una herramienta esencial para la creación de empleo formal , la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica.

Dardo a los sindicatos: El comunicado rechaza lo que denomina "intereses corporativos y sectoriales" (en clara referencia a la CGT), acusándolos de obstaculizar las reformas necesarias para superar el estancamiento histórico. Para el Gobierno, esta ley es un "mandato de la actual gestión" y una pieza clave para el esquema económico que Javier Milei quiere llevar a cabo.

El Comunicado del Ministerio de Capital Humano La respuesta de la CGT Pocos minutos más tarde del anuncio del Gobierno sobre la apelación al fallo, la CGT publicó su propio comunicado en el que aseguró que los 82 artículos de la reforma laboral que fueron suspendidos "afectan principios como la protección del trabajador, la progresividad de los derechos sociales y la libertad sindical".

"La libertad por sí sola no produce justicia social. El objetivo final de la economía debe ser el bienestar del ser humano, no ser un simple engranaje del sistema", sostuvo la central obrera.