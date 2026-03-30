Con la interna bajo tregua, la mesa política se reunió para sepultar el caso Adorni y apostar a la gestión

"Los hermanos sean unidos", proclama aquella famosa estrofa del Martín Fierro. Y si bien los lazos entre las distintas tribus del Gobierno distan de ser fraternales, la tormenta alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , motivó una tregua temporal. Con miras a dejar el escándalo atrás y recuperar el control, el Gobierno volvió a reunir este lunes a la mesa política para reactivar la agenda legislativa.

El cónclave de la mesa chica de Javier Milei se pautó para el inicio de semana corta a las 15, en una búsqueda de continuar con las demostraciones de gestión. La semana pasada, Adorni había regresado al ruedo de las conferencias de prensa con una batería de anuncios que fueron desde paquetes de leyes y pliegos judiciales a presentar en el Congreso, una iniciativa para rearmar a las Fuerzas Armadas con fondos de privatizaciones y hasta la decisión de concesionar el complejo hotelero de Chapadmalal.

Sin embargo, la artillería de los periodistas acreditados se concentró en preguntas sobre la situación patrimonial del vocero presidencial, ante los cuestionamientos por el pago de los pasajes de su vuelo a Punta del Este y sus propiedades recientemente conocidas.

De acuerdo a la consultora Enter Comunicación, el impacto de la conferencia reactivó el conflicto, con la instalación de un clima negativo (59%) que criticó el choque de Adorni con la prensa y su falta de respuestas. De todas maneras, para la Casa Rosada la performance del portavoz fue efectiva y consideraron que el tema quedó zanjado. Según adelantó MDZ , el ministro coordinador presentá su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción a fines de mayo y ahí quedará demostrado que "no hay nada que ocultar".

En ese sentido, Adorni recibió el apoyo explícito de los hermanos Milei, se reunió con todos los integrantes del Gabinete e incluso evalúa una nueva conferencia de prensa para esta semana para dejar en claro que el tema quedó atrás. Sin embargo, hay un manto de incertidumbre que persiste.

Manuel Adorni y ministros 25/03 Manuel Adorni recibió el apoyo de buena parte del Gabinete en su última conferencia de prensa en Casa Rosada. Presidencia

Reunión de mesa política bajo bandera blanca

En ese contexto, las principales espadas políticas del presidente se reúnen esta tarde para delimitar el plan de acción para el mes de abril.

El elenco estable de las reuniones suele contar con la presencia de la secretaria General de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Luego de varias semanas de suspicacias internas y un rebrote de la interna que separa en dos alas a la Casa Rosada, una fuente que sigue de cerca la disputa le aseguró a MDZ que hoy rige la bandera blanca en el Palacio de Gobierno.

"Hoy están todos en el mismo barco, bancando a Adorni. A nadie le conviene que se caiga", enfatizaron. Una eventual salida del jefe de Gabinete, hoy descartada por completo por los actores consultados, traería inestabilidad política y sacudiría todavía más el conflicto interno. Todos son conscientes que la decisión de quién ocupa la silla de la jefatura le pertenece a Karina Milei y en la tribu de Santiago Caputo saben que la llegada de un Menem a ese lugar podría ser el golpe de gracia para el asesor monotributista.

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse en los próximos días. La mesa política del Gobierno volverá a reunirse en la Casa Rosada con la interna bajo bandera blanca. Presidencia

Adorni: firme en el cargo, por ahora

En ese contexto, en Casa Rosada aseguran que una salida de Manuel Adorni del Gabinete no entra en el plano de lo verosímil. "El que diga lo contrario no conoce a Javier y Karina Milei", sentenciaron.

En los pasillos de Balcarce 50, admiten que el apoyo del presidente y su hermana al jefe de Gabinete no se inmutará, pero hay quienes se preguntan cuánto podrá resistir ante los embates políticos y judiciales que no parece que vayan a desistir en el cortísimo plazo.

En ese marco, la atención está puesta en el accionar del juez federal Ariel Lijo, quien en otra vida supo ser candidato de Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia y hoy lleva adelante la investigación patrimonial contra Manuel Adorni.

Entre su frustrada llegada al alto tribunal, un supuesto resquemor por la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia y las propias negociaciones por los lugares que están por ocuparse en el Poder Judicial, hay más de uno que mira preocupado los movimientos del Juzgado Federal n.º 4.

"Antes estaba más tranquilo el tema (judicial), pero se está moviendo, suele pasar. Los pliegos son una enorme posibilidad para negociar muchas cosas", admitió a este medio un funcionario que conoce de cerca el mapa de los tribunales. Tan es así, que esa misma fuente señaló la posibilidad de que entre los nombres que eleve el Ejecutivo al Senado se incluya el de la pareja del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi -quien hoy está al frente de la causa $LIBRA- y de la secretaria del juez federal Julián Ercolini. Gestos para Comodoro Py.

Ariel Lijo en el Congreso El juez federal Ariel Lijo, quien tiene en sus manos el futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. NA

Retomar el timón de la gestión

La negociación legislativa por los pliegos de los jueces será uno de los temas a discutir esta tarde por la mesa política. De acuerdo a lo que pudo saber este diario, la convocatoria respondió a planificar la estrategia a llevar adelante en el Congreso.

Para la inauguración del ciclo de sesiones ordinarias, el Gobierno anunció un paquete de leyes de propiedad privada, la sanción restante a la Ley de Glaciares y la modificación de las leyes de financiamiento universitario y discapacidad.

A ese temario se sumó a último momento la Ley Hojarasca, el proyecto del ministro desregulador Federico Sturzenegger para derogar alrededor de 70 normas consideradas obsoletas, mientras que se decidió postergar el envío de la reforma del Código Penal. Esta iniciativa ya estaba lista para el tratamiento, pero la llegada de Juan Bautista Mahiques a la cartera judicial motivó una revisión en profundidad del texto.

Con esos puntos en carpeta, el Gobierno apuesta fuerte a pasar la página y retomar el control de la agenda política. Para que esa misión tenga éxito, el frente interno puede ser fundamental. Allí vuelven a aparecer las palabras de José Hernández: "Los hermanos sean unidos/ porque esa es la ley primera / tengan unión verdadera / en cualquier tiempo que sea / porque si entre ellos se pelean / los devoran los de afuera".