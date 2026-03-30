El Gobierno propuso al hijo de Horacio Rosatti para un cargo vacante en la Justicia

El Gobierno de Javier Milei mandó al Senado de la Nación la primera tanda de pleigos para ocupar los más de 300 cargos vacantes en el Poder Judicial. Una vez más, La Libertad Avanza lanzó una serie de guiños a los actuales funcionarios de la Justicia. Entre los postulantes a esos cargos se encuentra el hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema . Emilio Rosatti fue candidateado para ser juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

Otro de los nombres conocidos en los pasillos de los tribunales es el de María Julia Sosa , actual secretaria del juzgado federal N10 de Comodoro Py, que lider el magistrado Julián Ercolini.

Emilio Rosatti, el candidato que propone el Gobierno para el cargo vacante en la Corte Suprema.

Un apellido que vuelve a la familia judicial es el de Moldes. Germán Moldes fue fiscal federal de la Cámara Federal porteña hasta que murió en noviembre de 2024. Su hijo, Juan Andrés Moldes, figura entre la nómina de candidatos que el Gobierno envío al Senado para que los trate la comisión de Acuerdos.

Otro de los posibles nombramientos que habrá que seguir con atención será el de la esposa del juez federl Marcelo Martínez De Giorgi, quien tiene a cargo la intrucción de la causa de la cirptoestafa Libra, que tiene en la mira a los hermanos presidenciales. Ana María Juan actualmente se despeña como secretaria de la Cámara Federal (Sala I) y podría tener un ascenso en el Poder Judicial, según reconocieron distintas fuentes judiciales a MDZ .

El objetivo del Gobierno nacional es avanzar con estos pliegos en las próximas semanas. Estos deben ser tratados primero por la comisión Acuerdos que quedó a cargo del libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Esta comisión se pondrá en marcha el próximo 16 de abril para tratar el pliego de Carlos Mahiques, padre del actul ministro de Justicia. El Gobierno propuso extender por 5 años el mandato del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, luego de alcanzar los 75 años.

El envío de estos pliegos fue uno de los anuncios que hizo el presidente Javier Milei el pasado 1 de marzo en la Asamblea Legislativa. Lo mismo sostuvo el ministro de Justicia Mahiques al asumir su cargo.

Mientras tanto, el Gobierno tiene pendiente resolver qué hará con la Corte Suprema Justicia, que tiene dos cargos vacantes. En el oficialismo sostienen que la ampliación, por ahora, no está prevista. Pero tampoco están trabajando para ocupar esas dos vacantes. "La Corte así funciona bien", sostuvo Mahiques al asumir.