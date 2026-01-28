Decenas de gremios desafían a la CGT y realizarán marchas en Córdoba y Rosario contra la reforma laboral

Decenas de gremios mostraron distancia de la CGT, se reunieron este miércoles y definieron movilizar en Córdoba y Rosario con la intención de visibilizar los reclamos contra del proyecto de reforma laboral que busca avanzar el Gobierno durante las sesiones extraordinarias del Congreso. De esta manera, se acoplan al "plan de lucha" comunicado ayer por ATE y otros sindicatos estatales que harán un paro el día que los senadores debatan el texto que delineó el Ejecutivo.

Se llevó a cabo un cónclave en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica , donde se emitió un comunicado en la cual señalaron su “enérgico rechazo al proyecto regresivo de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional”.

“Por la magnitud de los derechos que deroga, por la extensión de los temas que abarca y por la profundidad de los retrocesos que introduce, este proyecto sólo es comparable con la reforma laboral implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976”, afirmaron.

“Este proyecto de reforma no surge de un proceso de diálogo democrático ni de una discusión abierta con las trabajadoras y los trabajadores. Por el contrario, pretende ser el resultado de negociaciones a espaldas del pueblo trabajador, en las que algunos gobernadores estarían dispuestos a intercambiar el voto de senadores y senadoras por beneficios coyunturales para sus administraciones provinciales”, criticaron.

A su vez, estos gremios, en su mayoría identificados con sectores del kirchnerismo, indicaron que “se trata de una maniobra política que entrega derechos históricos a cambio de migajas, y que compromete el futuro del trabajo en la Argentina”.

A la hora de criticar el proyecto de la Casa Rosada indicaron que “entre los aspectos más graves del proyecto se destacan la ruptura del sistema de negociación colectiva, la restricción del derecho de huelga, el financiamiento de los despidos con recursos del sistema de seguridad social, el ataque directo a los sindicatos y a la acción colectiva, la institucionalización del techo salarial, la legalización de la precarización laboral y la pérdida de la soberanía sobre el tiempo de trabajo, entre otros”.

El líder de la UOM, Abel Furlán, encabezó la cumbre sindical

En el marco de un largo texto con enumeraciones que explican su negativa al texto que viene trabajando el Gobierno con bloques dialoguistas, estos sindicatos anunciaron: “Convocamos a dar inicio al Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva, impulsando acciones de resistencia a lo largo y lo ancho de todo el país, definiendo las siguientes medidas iniciales:

5/2 – MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA • 10/2 – MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE ROSARIO”.

“Convocamos a todas las organizaciones sindicales, trabajadores y trabajadoras, ocupados y desocupados, formales, informales, cuentapropistas, jubiladas y jubilados a ser protagonistas de la defensa de sus derechos participando activamente del Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva”, instaron.

En total firmaron estos gremios: AOMA, Federación Gráfica Bonaerense, APA, FOCRA, Federación de Trabajadores Aceiteros, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, UOM, ATE, APLA, ASIJEMIN, AAPM, FESPROSA, SADEM, APJ Gas, Molineros, Luz y Fuerza Mar del Plata, FOEIPCYQ, FETIA, UPSA, ATEPSA, SOMU, Centro de Capitanes y Oficiales de la Marina Mercante, FEDUN, Jerárquicos Banco Nación, FEPEVINA, AMM, CEPETEL, AMAP, CEA, AJTPSIP, CICOP, SOEPU, UTICRA, CEP, APJTV, APSAE, ASURA, APOPS, Patrones de Cabotaje, Federación de Remiseros, Guincheros, Fotógrafos, FATERIH, La Fraternidad, APINTA, Fleteros, Trabajadores Viales, FATICA, APSEE, FATIQUIP, STIMPRA, Jerárquicos de la Marina Mercante, Electronicistas Navales, FETERA, FETRADE, Actores, CONADU Histórica, FAPREM, Federación Judicial Argentina, FAAPROME, CISPREN, SECEIC, SAMC, SUTAP, UCRA, SITRAIC, UETTEL, FeNaT, MAP, MTL, FETARA, ATRES, SUOR, SRUPP, SOEAIL, SOEA, STA, SOEASI, ABP, AECPRA, SITOSPLAD, SIUNFLETRA, UOTPGNC, OTECH, Luz y Fuerza, ATEM, SITAPOS, APCNEAN, SOESGYPE, UTRACOS, APJBO, SITEBA, SOMPRA, SATaDTyA, SATIVA, GOA, ATSNR, SUTRAS, SIVISA, SITRAVIP, SSCCAyP, OSTV, SiPeSeDo, SECFER, APECAF, AEDA, AATDa, SiTraMuS, SITMMA-CABA, SITMMA-Prov. Bs. As., SUPCTRA, SOEALFFFM, UTPE, FAG, SUTAICCA, SITraLab, UNTRA, SURAR, UTI PAMI).