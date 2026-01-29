Vaca Muerta: sindicatos cuestionan medidas de YPF y activan el estado de alerta

El secretario general de la CGT Mendoza, Ricardo Letard, cuestionó las decisiones de YPF en Vaca Muerta y en áreas convencionales, en línea con los reclamos de Hugo Moyano, y alertó por pérdida de empleos, precarización laboral y riesgos ambientales. Ante este escenario, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización.

En declaraciones a MDZ Radio, Letard afirmó que en Mendoza “YPF ha hecho algo absurdo y obsceno, que es el abandono total del pasivo ambiental”, y sostuvo que la petrolera “es responsable de salir a solucionar toda la problemática ambiental que dejan en el área petrolera”. Según señaló, el retiro de YPF de áreas convencionales y la cesión de operaciones a empresas más pequeñas derivó en “la baja de más de 1.300 puestos de trabajo y la precarización laboral”.

El dirigente gremial advirtió sobre "un riesgo altísimo de contaminación en las napas de agua" y aseguró que "hay pozos que están tirando el petróleo directamente a las napas de tierra". En ese marco, remarcó que la situación "es más peligrosa que la contaminación que puede ocasionar la minería", y apuntó directamente contra la operadora Petróleo Sudamericano (PS), a la que acusó de "exprimir las áreas, sacarle lo que más pueda, hasta que no dé más, y hacer cero inversión".

Letard indicó que los sindicatos vienen denunciando la situación desde hace dos años y que recientemente mantuvieron una audiencia con el gobierno provincial. “Se le pidió que tome cartas en el asunto, porque esto es algo de inmediato que hay que salir a solucionar”, explicó, y confirmó que se convocó a YPF a una nueva audiencia prevista para el 4 de febrero. “Esperamos que tome cartas en el asunto, porque ellos son los responsables del pasivo ambiental que han dejado”, sostuvo.

El escenario en Vaca Muerta En relación con Vaca Muerta, el titular de la CGT Mendoza se alineó con las críticas de Moyano y cuestionó las políticas de YPF en la zona de la Laguna de Llancanelo. “Lo que está haciendo YPF es obligar a las empresas de larga distancia a ingresar al área petrolera para ahorrarse la última milla”, afirmó, y alertó que ingresan camiones y trabajadores “que no tienen las capacitaciones correspondientes, no tienen los elementos correspondientes ni los camiones correspondientes”. En ese contexto, mencionó la reciente muerte de un trabajador en un yacimiento: “Como no hay ninguna clase de control ahora por YPF, lo permiten, ahora entra cualquiera al área petrolera”.