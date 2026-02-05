2x1 en helados en San Valentín: la propuesta de un municipio mendocino para los enamorados
Godoy Cruz ofrecerá una promoción tremenda en helados en la noche previa al Día de los Enamorados. Los detalles.
La Municipalidad de Godoy Cruz, junto a comerciantes del departamento, confirmó una propuesta especial para celebrar el amor y la amistad de una manera distinta: con helados artesanales y beneficios exclusivos. Así, bajo la consigna “Viva el Amor con un helado”, se invita a mendocinos y turistas a recorrer heladerías locales y disfrutar de una promoción imperdible.
Cabe destacar que, esta iniciativa se desarrollará durante la noche del viernes 13, de 20 a 00. Será como antesala del día de los enamorados, que se celebra cada 14 de febrero.
Promo especial de helados por San Valentín
Durante esa franja horaria, los comercios adheridos ofrecerán un 2×1 en la compra de ¼ kilo de helado. Por lo que, se podrá degustar una amplia variedad de sabores artesanales.
Por lo tanto, la promoción tendrá las siguientes condiciones:
- Válida únicamente el viernes 13 de febrero.
- Pago en efectivo o por transferencia.
- Una promoción por persona.
En esta ocasión, los locales que se suman a la iniciativa y ofrecerán el 2×1 en ¼ kilo de helado son:
- La Parrala – Calle Colón 83, frente a la Plaza Departamental de Godoy Cruz.
- Saboretto – Calle Cervantes 1905, Godoy Cruz.
El día de los enamorados, también conocido como San Valentín o Día del Amor y la Amistad, es una fecha asociada a gestos románticos, encuentros y regalos. En esta oportunidad, Godoy Cruz propone celebrarlo con uno de los postres más representativos de la gastronomía argentina: el helado.
Así, la iniciativa busca generar ese momento de encuentro y disfrute compartido, donde los sabores se convierten en protagonistas y el helado vuelve a ser sinónimo de unión entre parejas, familias y amigos.