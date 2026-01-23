La promesa mendocina que fue convocada a Las Leonas para jugar la Pro League

Milagros Alastra vuelve a hacer historia para el hockey mendocino. Con apenas 19 años, la jugadora formada en la Universidad Nacional de Cuyo fue convocada por primera vez a Las Leonas para disputar la FIH Pro League 2025-26, el torneo anual que reúne a las principales selecciones del mundo. El llamado marca un nuevo paso en una carrera que no deja de crecer.

La Confederación Argentina de Hockey confirmó la nómina que viajará a Hobart, Australia, donde el seleccionado dirigido por Fernando Ferrara afrontará su primera competencia oficial del año. Entre el 10 y el 15 de febrero, Argentina se medirá ante Irlanda y el conjunto local, y Alastra será parte del plantel que buscará sumar puntos en la elite internacional.

Con 19 años, la mendocina Milagros Alastra fue convocada por primera vez a Las Leonas para disputar la Pro League 2025-26 en Australia.

Para Mendoza, la convocatoria tiene un peso especial. La última jugadora provincial que había estado en el seleccionado mayor fue Delfina Thome, quien integró la prelista olímpica rumbo a París 2024, aunque finalmente no formó parte del plantel definitivo. Ahora, el nombre de Alastra vuelve a poner a la provincia en el radar grande del hockey argentino.

El momento en el que Milagros fue elegida Rising Star of the Year en el Mundial Sub 21.

El llamado a Las Leonas llega poco después de un Mundial Sub 21 inolvidable. En Santiago de Chile, Milagros fue una de las figuras de Las Leoncitas, que alcanzaron la final y se quedaron con el subcampeonato tras caer 2 a 1 ante Países Bajos. Su rendimiento sostenido a lo largo del torneo la llevó a recibir el premio Rising Star of the Year, otorgado por la Federación Internacional de Hockey.

Ese reconocimiento la ubicó en una lista selecta de jugadoras argentinas que luego lograron consolidarse en la selección mayor. Nombres como Florencia Habif, Soledad García o María José Granatto aparecen como antecedentes de un camino que ahora empieza a abrirse para la mendocina.

Formada íntegramente en la UNCuyo, Alastra construyó su recorrido sin mudarse a Buenos Aires, en un contexto donde el hockey argentino sigue siendo amateur. Desde Mendoza, combinó entrenamientos, viajes y competencia local con las exigencias de la selección juvenil, sosteniendo un proceso que hoy empieza a dar frutos.

Una historia que recién empieza

Milagros Alastra - Instagram (3) El hockey mendocino vuelve a tener presencia en Las Leonas con la convocatoria de Milagros Alastra, una de las jóvenes promesas del país. Instagram

En una entrevista reciente para MDZ, la joven hockista contó que su objetivo siempre fue crecer paso a paso, sin saltearse etapas. Desde muy chica incorporó rutinas de entrenamiento, cuidado físico y trabajo mental, entendiendo que el alto rendimiento va más allá de lo que pasa dentro de la cancha.

La Pro League aparece ahora como una experiencia distinta, donde compartirá plantel con referentes del hockey mundial y enfrentará a potencias consolidadas. Para Alastra, será una oportunidad de aprendizaje y de adaptación a un ritmo todavía más exigente.

A corto plazo, su desafío es claro: aprovechar cada entrenamiento, cada minuto y cada convocatoria. A largo plazo, el sueño es el mismo que empuja a miles de chicas que juegan al hockey en Mendoza, pero que hoy tiene nombre y apellido propio: Milagros Alastra, la joven mendocina que empieza a escribir su historia con Las Leonas.