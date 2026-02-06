Sigue la polémica: la advertencia de la liga saudí a Cristiano Ronaldo tras su huelga contra el PIF

Luego de que Cristiano Ronaldo se plantara y decidiera no jugar con el Al-Nassr, la liga de Arabia Saudita sacó un comunicado y le dejó un fuerte mensaje.

La ausencia de Cristiano Ronaldo en el ajustado triunfo de Al-Nassr frente a Al Riyadh encendió las alarmas en el fútbol saudí. La decisión del portugués de no sumar minutos, interpretada como un gesto de disconformidad con el accionar del Fondo de Inversión Pública (PIF), abrió un escenario de tensión que podría prolongarse: en las últimas horas tomó fuerza la versión de que tampoco sería de la partida este viernes en el clásico ante Al Ittihad, programado para las 14.30 de Argentina. Ante ese contexto, la Liga Profesional Saudí (SPL) difundió un comunicado oficial para marcar posición y precisar cómo se estructura la gestión de los clubes en el país.

En ese mensaje, la SPL detalló el funcionamiento del mercado de pases y la política de incorporaciones, en medio del impacto generado por el arribo de Karim Benzema a Al Hilal, el máximo campeón del reino y tradicional adversario de Al-Nassr. La llegada del francés, impulsada por el mismo esquema de administración, habría sido uno de los detonantes del malestar expresado por el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo Al-Nassr Cristiano Ronaldo sigue firme con su "huelga" contra la PIF. @AlNassrFC El fuerte comunicado de la SPL contra Cristiano Ronaldo "La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística", explicaron. "Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga", añadieron.

Fue en ese contexto que el organismo tomó una postura más firme y, a modo de llamado de atención, incluyó una referencia explícita al propio Cristiano Ronaldo: "Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club".

"The Saudi Pro League is built on one simple principle: each club operates independently under the same rules. Clubs have their own boards, their own executives, and their own football directors."



"Decisions regarding recruitment,… pic.twitter.com/ga1NDL1vKa — The Touchline | (@TouchlineX) February 5, 2026 La comparación directa entre ambos clubes Como cierre, el comunicado estableció una comparación directa entre las políticas adoptadas por ambos clubes. Por un lado, Al Hilal apostó fuerte en el mercado y desembolsó más de 70 millones de euros para potenciar su plantel; en la vereda opuesta, Al-Nassr optó por no realizar incorporaciones en la actual ventana de transferencias, una diferencia que la liga utilizó para contextualizar las decisiones y dejar expuesta la disparidad de estrategias.