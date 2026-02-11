Un histórico DT fue contundente sobre Cristiano Ronaldo: "No tiene el genio de Messi o Maradona"

Fabio Capello, uno de los entrenadores más consagrados de los 90 y 2000, apuntó contra Cristiano y lo bajó del pedestal de los mejores jugadores de la historia.

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de la historia. Para muchos fanáticos es directamente el más grande del planeta, especialmente para él mismo, quien en reiteradas oportunidades se autoproclamó el "jugador más completo" de todos los tiempos. Estos dichos generaron muchas críticas en su contra, incluso de nombres muy destacados del mundo del fútbol.

Entre ellos está el histórico exentrenador Fabio Capello, uno de los más consagrados de las décadas de 1990 y del 2000. "Cuando alguien se pone este título, se lo marca él mismo. Creo que ha exagerado un poco", señaló en 2025 respecto de los autoelogios del portugués. Un año después, volvió a apuntar contra el Bicho y a bajarlo del pedestal.

Fabio Capello puso a Cristiano por debajo de Messi, Maradona y Ronaldo Nazario Fabio Capello. Foto: EFE Fabio Capello explicó por qué cree que Cristiano Ronaldo no está a la altura de Messi y Maradona. EFE "Cristiano es un gran goleador y un atleta increíble, pero no tiene el genio de Lionel Messi, Diego Armando Maradona o Ronaldo Nazario", apuntó este martes el ex DT italiano en diálogo con el programa Hat-Trick del canal egipcio ON Sport. "Ese genio que poseían los otros está ausente en Cristiano. No se le puede comparar con esos tres", sentenció.

Esto se enlaza con lo que había dicho el año pasado, cuando ni incluyó al luso dentro de los mejores de la historia: "Es un extraordinario jugador, construido con ganas, con voluntad, es muy bueno. Pero cuando hablo de fenómenos digo Messi, digo Pelé, digo Maradona y pongo al lado de estos, a Ronaldo el Gordo, el Fenómeno. Pero un poco por debajo. Y digo sólo un pelo por debajo".