Fabio Capello liquidó a Cristiano Ronaldo tras autoproclamarse el mejor jugador del mundo: “Ha exagerado porque…”

Hace un mes, Cristiano Ronaldo habló en una entrevista con el periodista español Edu Aguirre en la Sexta y lanzó una frase sobre quien es el mejor futbolista de todos los tiempos y que dejó mucho revuelo en el mundo del deporte: ““Creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, con el pie izquierdo, soy rápido, fuerte, salto alto. Hay gustos personales, algunos prefieren a Messi, Pelé o Maradona. Lo entiendo y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es una mentira. Soy el más completo. No vi a nadie mejor que yo", afirmó el astro portugués.

A partir de ese momento, el debate se reavivó y, como era de esperar, generó polémica. Diversos periodistas, jugadores, entrenadores y personas vinculadas al mundo del fútbol comenzaron a expresar su opinión al respecto. Algunos estuvieron de acuerdo con la afirmación de Cristiano, otros la negaron rotundamente y se inclinaron por Lionel Messi como el número 1, mientras que otros decidieron no tomar partido y ofrecieron respuestas más neutras.

Ahora, quien ha dado su opinión sobre el tema es Fabio Capello, uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol y que tuvo el privilegio de dirigir grandes equipos como el Milán, Real Madrid o Roma. El exentrenador italiano le respondió de manera contundente al Bicho y dejó en claro quiénes fueron los mejores para él: "Cuando alguien se pone este título, se lo marca él mismo. Ha hecho los deberes, no ha escuchado a los demás, creo que ha exagerado un poco, en definitiva, ha hecho de alumno y de profesor, ¿no?", sentenció en diálogo con el portal Flashscore.

La contundente respuesta de Capello a Cristiano Ronaldo. (Foto: archivo)

"(Cristiano) es un extraordinario jugador, construido con ganas, con voluntad, es muy bueno. Pero cuando hablo de fenómenos digo Messi, digo Pelé, digo Maradona y pongo al lado de estos, a Ronaldo el Gordo, el Fenómeno. Pero un poco por debajo. Y digo sólo un pelo por debajo", agregó.

Ronaldo Nazario el mejor futbolista de la historia según Capello

Sobre el histórico futbolista brasileño, Capello dejó en claro que si hubiera querido, O Fenómeno podría haber sido el mejor de todos los tiempos: “Sin las lesiones y cuidándose, hubiera sido el número uno, al nivel de Messi y Maradona. Por un lado no pudo y por otro no quiso. Hay futbolistas que son así", remarcó.

"Él estaba gordo, no quería bajar de peso y le gustaba demasiado la vida alegre. Además, lo peor no era eso, era que arrastraba a esa vida a los compañeros de equipo y me acababa creando un problema aún más grave. Le di la opción de adelgazar y comportarse, no quiso, fuera", concluyó.