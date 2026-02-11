La inesperada banca de una leyenda de la Premier al Cuti Romero en medio de las críticas: "Amo su carácter"

Todas esta situaciones lo han convertido en los últimos días en foco de las más duras críticas, especialmente por parte de la prensa y exfutbolistas del fútbol inglés. Sorpresivamente, en medio de todos los ataques que está recibiendo el campeón del mundo, salió a bancarlo nada menos que Paul Scholes, leyenda histórica de los Red Devils, que venía de tomar notoriedad por su escandalosa pelea con Lisando Martínez.

La expulsión del Cuti Romero ante Manchester United La expulsión del Cuti Romero ante Manchester United "¿Sabes qué? Lo adoro. Me encanta verlo jugar al fútbol", apuntó en primer término el Colorado. Tras esto, analizó su presente y lanzó un inesperado pedido: "Está harto los Spurs, ¿verdad? No quiere estar ahí. Está atacando al público, está atacando a la directiva, creo que se le ha ido un poco la cabeza. Pero me encantaría verlo en el United. Amo su carácter", lanzó.

Paul Scholes Paul Scholes bancó al Cuti Romero y lo pidió para el United. @ManUtd Este comentario de apoyo al Cuti llama mucho la atención y no solo por la aversión que demostró tener en reiteradas oportunidades contra Licha. Es que llega luego de que Rio Ferdinand dijera que Romero "es un lastre" y de que semanas antes criticara a Scholes por sus dichos sobre Martínez. Por lo tanto, esta banca podría enmarcarse más en una disputa entre él y su excompañero del Manchester que en una reivindicación genuina al central de la Scaloneta.