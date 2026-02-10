El Como de Nico Paz hizo historia: venció a Napoli de visitante y avanzó a semis de la Copa Italia

Con dos argentinos en cancha, Como 1907 se hizo gigante en el estadio Diego Armando Maradona, eliminó al local por penales y enfrentará al Inter de Lautaro.

Como 1907 festeja el pase a semifinales de la Copa Italia tras ganarle a Napoli por penales.

El Como de Nicolás Paz y Máximo Perrone le ganó por 7-6 al Napoli en la definición por penales y avanzó a la semifinal de la Copa Italia, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, en el partido disputado en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles.

El Como de Nico Paz y Perrone, a semis de la Copa Italia No hubo llegadas de peligro hasta los 35 minutos del primer tiempo, cuando el defensor Ivan Smolcic fue derribado dentro del área rival y generó un penal en favor del Como. El mismo fue ejecutado por el mediocampista Martin Baturina, tres minutos más tarde, y se convirtió en el primer gol del partido, con un derechazo bajo y cruzado que supero al guardameta Vanja Milinkovic-Savic.

A historic night for the BiancoBlu pic.twitter.com/ImA1NSNJqX — Como1907 (@Como_1907) February 10, 2026 La igualdad llegó en el primer minuto de la segunda etapa, cuando el mediocampista Antonio Vergara quedó mano a mano y venció al arquero rival con un disparo rasante y abriendo el pie izquierdo.

Llegada la definición por penales, que contó con amplia efectividad, dos jugadores del elenco napolitano erraron sus disparos y le dieron la victoria al Como: Lukaku remató desviado en el primer disparo y el arquero Jean Butez se quedó con el disparo de Lobotka, para sentenciar la clasificación.

Perrone falló su penal ante Napoli, pero su equipo pasó Para el equipo que dirige el español Cesc Fábregas convirtieron el mediocampista Lucas Da Cunha, el delantero Anastasios Douvikas, el mediocampista Martin Baturina, los defensores Ivan Smolcic, Diego Carlos, Mergim Vojvoda y Marc Kempf, mientras que el volante argentino Máximo Perrone erró su disparo.