La confesión de Rio Ferdinand sobre las terribles secuelas que le dejó el fútbol: "A veces debo usar silla de ruedas"

Rio Ferdinand, ícono de Inglaterra y del Manchester United, reveló el calvario que sufre en su vida por problemas físicos que heredó a lo largo de su carrera.

La carrera de Rio Ferdinand fue de esas que cualquier jugador firmaría sin dudar: más de 700 partidos, seis Premier League, una Champions League y presencia en tres Mundiales con Inglaterra. Sin embargo, el exdefensor del Manchester United dejó en claro que ese glorioso recorrido también tuvo un costo altísimo.

El drama de Rio Ferdinand, uno de los defensores más emblemáticos de la historia A los 47 años, el ícono del fútbol reveló que convive con secuelas físicas muy fuertes desde hace tiempo, especialmente por lesiones crónicas en la espalda. “Llevo mucho tiempo con problemas de espalda. Tengo lesiones de mi carrera. Durante seis años estuve tomando pastillas e inyecciones para poder jugar”, reveló en una entrevista exclusiva con Men’s Health.

Según detalló el inglés, el dolor no siempre aparece de manera progresiva y muchas veces llega de golpe. “Tengo episodios en los que debo estar hospitalizado un par de días o en silla de ruedas un par de días. Es una locura”, relató el zaguero que se retiró en 2015.

Ferdinand saluda a Saha por el gol del triunfo. Foto: efe Ferdinand es uno de las grandes glorias que tiene el Manchester United. Foto: EFE La decisión para tratar de mejorar su estado de salud El año pasado, Ferdinand tomó una decisión importante en su vida: mudarse a Dubái. Y fue allí donde buscó un enfoque distinto para tratar su cuerpo: “Empecé a ir al fisioterapeuta por primera vez desde que me retiré. Ahora sigo un enfoque holístico, enfocado en prevenir y no solo en arreglar lo que se rompe”.