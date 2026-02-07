Mazazo para el Cuti Romero: la durísima sanción que recibió tras su expulsión ante Manchester United

En medio de su pelea con la dirigencia del Tottenham, Cristian Romero vio la roja por una fuerte infracción sobre Casemiro y le aplicaron un severo castigo.

En medio de toda esta turbulencia, el elenco londinense cayó por 2-0 este sábado ante Manchester United por la fecha 25 de la Premier League y continúa hundiéndose en la zona baja de la tabla de posiciones. Fue un duelo que se vio marcado por la temprana expulsión del Cuti antes de la primera media hora de juego.

La expulsión del Cuti Romero ante Manchester United La expulsión del Cuti Romero ante Manchester United Con el marcador aún 0-0, el central cordobés vio la roja a los 28 minutos tras un fuerte planchazo a Casemiro en una disputa de balón. Ambos fueron fuerte por la pelota, pero al argentino dejó el pie arriba y por poco no lastima gravemente al brasileño. El árbitro del encuentro no dudó en echarlo y los goles de los Red Devils no tardarían en llegar.

Pero esto no sería lo peor. La liga inglesa establece una pena de 3 fechas de suspensión por una expulsión directa. Pero como la de hoy no fue la primera de Romero en la temporada (ya le había pasado por doble amarilla contra Liverpool en diciembre), el castigo se estira a un partido más por reincidencia.