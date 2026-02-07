Mazazo para el Cuti Romero: la durísima sanción que recibió tras su expulsión ante Manchester United
En medio de su pelea con la dirigencia del Tottenham, Cristian Romero vio la roja por una fuerte infracción sobre Casemiro y le aplicaron un severo castigo.
Cristian Romero supo consolidarse como el capitán y uno de los futbolistas más queridos por la hinchada del Tottenham Hotspur, en un momento en el que el equipo no consigue sobresalir en ningún frente. Para colmo, en los últimos meses el campeón del mundo se enemistó con la dirigencia del club y las tensiones están a flor de piel.
En medio de toda esta turbulencia, el elenco londinense cayó por 2-0 este sábado ante Manchester United por la fecha 25 de la Premier League y continúa hundiéndose en la zona baja de la tabla de posiciones. Fue un duelo que se vio marcado por la temprana expulsión del Cuti antes de la primera media hora de juego.
Te Podría Interesar
La expulsión del Cuti Romero ante Manchester United
Con el marcador aún 0-0, el central cordobés vio la roja a los 28 minutos tras un fuerte planchazo a Casemiro en una disputa de balón. Ambos fueron fuerte por la pelota, pero al argentino dejó el pie arriba y por poco no lastima gravemente al brasileño. El árbitro del encuentro no dudó en echarlo y los goles de los Red Devils no tardarían en llegar.
Pero esto no sería lo peor. La liga inglesa establece una pena de 3 fechas de suspensión por una expulsión directa. Pero como la de hoy no fue la primera de Romero en la temporada (ya le había pasado por doble amarilla contra Liverpool en diciembre), el castigo se estira a un partido más por reincidencia.
De este modo, el Tottenham, que actualmente está 14° y puede bajar al 15° puesto, se quedará sin su capitán por los próximo 4 encuentros de Premier frente Newcastle, Arsenal, Fulham y Crystal Palace. Esto no hace otra cosa que caldear aún más el ambiente puertas adentro con el Cuti, que está ganando un fuerte estigma con las tarjetas y cuyo futuro apunta a estar muy lejos de Londres luego del próximo mercado de pases.