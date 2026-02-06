El DT del Tottenham criticó al Cuti Romero por su fuerte posteo contra la dirigencia: "Hay una línea que no se puede cruzar"

Thomas Frank, entrenador del Tottenham, apuntó contra el campeón del mundo por su polémico mensaje contra la CD del elenco londinense.

El futuro del Cuti Romero en el Tottenham es incierto. A pesar de que el campeón del mundo es el capitán de los Spurs, en los últimos meses tuvo varios cruces con la dirigencia del cuadro londinense que generaron mucho revuelo y polémica.

Incluso, el pasado fin de semana tras el empate ante el Manchester City, el exfutbolista de Belgrano y Atalanta subió un posteo a su cuenta de Instagram con un fuerte mensaje dirigido hacia los directivos del vigente campeón de la Europa League por la falta de refuerzos en el plantel: “Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos a pesar de que no me sentía bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles. Increíble, pero cierto y vergonzoso”, escribió.

cuti romero Opiniones a favor y en contra de Cuti Romero tras su posteo en redes sociales. Instagram @cutiromero2 A partir de esas declaraciones, el tema tomó una fuerte repercusión en el Reino Unido y encendió el debate tanto en los medios como entre los aficionados. En ese escenario, la opinión mayoritaria de los hinchas se inclinó en respaldo al capitán del Tottenham, pero quien no esquivó la polémica fue el entrenador de los Spurs, Thomas Frank, que dejó sentada su postura y volvió a mostrarse crítico con el futbolista cordobés, en línea con los cuestionamientos que ya había expresado anteriormente sobre sus manifestaciones públicas.

El entrenador del Tottenham criticó al Cuti Romero por su fuerte posteo contra la dirigencia del club “Cuti es una persona muy apasionada y lo deja todo en la cancha. Quiere ganar siempre y puede haber un estallido, pero hay maneras de hacer las cosas”, sentenció el danés en conferencia de prensa previo al choque frente al Manchester United. Además, cuando le preguntaron por los polémicos posteos del argentino en las redes sociales, con contundencia, mencionó: ”Yo no lo habría hecho”.