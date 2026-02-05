Alejo Véliz, a un paso de irse de Rosario Central: los detalles del inminente acuerdo

El Canalla podría perder a una de sus figuras: un club de Brasil avanzó fuerte por Alejo Véliz y el acuerdo ya está encaminado.

Alejo Véliz está a préstamo, suma goles, pero su continuidad en Rosario Central aparece en duda.

El futuro de Alejo Veliz parece estar cada vez más lejos de Rosario Central. Según informó el medio brasileño Ge Globo, Bahia llegó a un acuerdo con Tottenham para comprar el pase del delantero argentino, que actualmente se encuentra a préstamo en el Canalla.

La operación se cerraría en una cifra cercana a los 9.000.000 de euros y se concretaría a mitad de año, una vez finalizada su cesión en Central. Además, Veliz firmaría contrato con el Tricolor de Acero hasta diciembre de 2030.

Alejo Veliz, a un paso de irse a Brasil: acuerdo entre Bahia y Tottenham Alejo Véliz estará al menos dos meses sin jugar. Foto: Tottenham Alejo Véliz en su paso por la Premier League. Foto: Tottenham Bahia ya seguía de cerca al atacante desde 2022, antes de su pase a los Spurs, que lo habían comprado por 17 millones de dólares. En Inglaterra no logró consolidarse y luego encadenó préstamos en Sevilla, Espanyol y ahora Rosario Central.

Tras su regreso al club que lo vio nacer, Veliz recuperó protagonismo: disputó 19 partidos y marcó seis goles, en un equipo que también contó con el regreso de Ángel Di María. Su deseo era quedarse, pero la oferta brasileña cambia el escenario.