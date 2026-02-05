Todos los campeones de la Finalissima, la copa que se disputarán Argentina y España en Qatar

La Finalissima entre la Selección argentina y España será la cuarta edición del certamen. La primera fue en 1985 bajo del nombre de Copa Artemio Franchi.

Cada vez falta menos para el duelo entre la Selección argentina y España por la Finalissima, que servirá como una antesala perfecta para el Mundial 2026. El encuentro se llevará a cabo el viernes 27 de marzo en Qatar, más precisamente en el Estadio de Lusail, donde la Scaloneta se consagró campeona del mundo en 2022.

Esta Copa de Campeones Conmebol-UEFA (como se llama oficialmente la competición) será la segunda edición desde que volvió a disputarse en 2022 y la cuarta en total, ya que se trata del mismo certamen que la antigua Copa Artemio Franchi -también llamada Campeonato Intercontinental de Selecciones- que se había jugado en 1985 y 1993.

Todos los campeones de la Finalissima / Copa Artemio Franchi Selección de Francia Copa Artemio Franchi 1985 Francia fue el primer campeón de la Finalissima/Artemio Franchi tras vencer a Uruguay en 1985. Federación Francesa de Fútbol El primer campeón de todos en 1985 fue la Selección de Francia, que venía de ganar la Eurocopa en 1984. En aquella oportunidad, superó 2-0 a Uruguay (campeona de la Copa América 1983) en París con los goles de Dominique Rocheteau y José Touré. Esa sería la única vez sin que participara la Albiceleste, aunque igual hubo representación nacional, ya que el árbitro del partido, Abel Gnecco, era argentino.

La segunda edición debería haber sido en 1988 entre Países Bajos y, nuevamente, Uruguay, pero se terminó cancelando por problemas de organización. Habría que esperar a 1993, cuando la Argentina del Coco Basile superó a Dinamarca en los penales. El encuentro, que se llevó a cabo en Mar del Plata, terminó 1-1 en el tiempo reglamentario (Claudio Caniggia marcó el gol argentino) y se resolvió 5-4 en la tanda.

Selección Argentina Copa Artemio Franchi 1993 Diego Armando Maradona Gabirel Batistuta Maradona y Batistuta tras ganar la Copa Artemio Franchi 1993 ante Dinamarca. Archivo AFA Con la creación de la Copa Confederaciones -que contaba con representantes de todos los continentes y duró hasta 2017-, la Copa Artemio Franchi dejó de jugarse. Recién en 2022, tras la descontinuación del otro torneo, para que se volviera a jugar. La Scaloneta se consagró en Wembley al golear 3-0 a Italia con los tantos de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.