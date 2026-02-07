¡Iba directo al Puskás! El casi golazo de rabona de Enzo Fernández en la victoria del Chelsea

El Chelsea ganó 3-1 en su visita a Wolverhampton por la fecha 25 y Enzo Fernández estuvo a centímetros de convertir uno de los goles del año. El video.

Enzo Fernández inventó una genialidad y casi hace el gol de su vida en Wolves-Chelsea.

Enzo Fernández está cada vez más cómodo en la Premier League y se nota. Capitán, referente y con el Chelsea levantando vuelo, el argentino volvió a dejar una perlita que estuvo a nada de convertirse en uno de los goles del año.

En la visita de este sábado a Wolverhampton por la fecha 25 de la Premier League, cuando los Blues ya ganaban 1-0, el campeón del mundo se animó a un lujo que hizo levantar a todos en el estadio.

A los 24 minutos, tras un remate mordido de Moisés Caicedo, la pelota encontró a Enzo dentro del área y todo parecía que iba a definir de zurda. Sin embargo, en segundos se inventó una genialidad: sacó una rabona que estuvo a centímetros de ser un golazo con destino directo al premio Puskás.

Video: Enzo Fernández casi se inventa un golazo de rabona José Sá, el arquero de Wolves, salía rápido para achicarle el ángulo y le terminó ahogando el grito de gol al argentino. Pero la jugada no terminó ahí: la pelota quedó viva y el ex River fue por la revancha, aunque el de los guantes volvió a ganarle el duelo.