Enzo Fernández pidió perdón por sus quejas sobre el campo de la Bombonera: "No tuve mala intención"

Tras el flojo triunfo por 2-1 sobre Mauritania, Enzo Fernández había apuntado contra el estado de la cancha de Boca, lo que lo hizo foco de numerosas críticas.

Enzo Fernández se disculpó por sus dichos sobre el campo de juego de la Bombonera.

La Selección argentina venció 2-1 a Mauritania el último viernes en un amistoso bastante inusual, en el que no mostró su mejor versión y se vio superado en muchos momentos (especialmente en el segundo tiempo) por un rival muy inferior. Enzo Fernández, una de las figuras del encuentro y autor de uno de los dos goles, dio una llamativa explicación.

"Sobre el partido tengo sensaciones raras: la cancha no estaba en buenas condiciones y no pudimos demostrar mucho nuestro fútbol, pero sirve para lo que viene", apuntó el hombre del Chelsea, excusándose en el estado del campo de juego de la Bombonera. Estas declaraciones no fueron muy bien tomadas en el mundo Boca.

La queja de Enzo Fernández sobre el estado del campo de juego El palito de Enzo Fernández al campo de juego de la Bombonera @Telefe No fueron pocos los hinchas xeneizes que criticaron al ex River al entender que su apreciación no fue inocente y hasta el propio cuadro de la Ribera acusó recibo y le salió al cruce: "La cancha está como los partidos anteriores… en buen estado", apuntaron desde el club.

Las disculpas de Enzo Fernández por su comentario sobre la Bombonera Las disculpas de Enzo Fernández por su comentario sobre la Bombonera Todas estas respuestas le llegaron al campeón del mundo, quien este domingo estuvo invitado al stream del creador de contenido Marcos Giles y se expidió al respecto: "Me mandaron mensajes después de lo que dije. Jamás tuve mala intención", aseguró en primera instancia.