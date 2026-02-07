La advertencia de Lando Norris sobre un posible mano a mano por el título con Max Verstappen: "Hay que estar cerca de la perfección"

Lando Norris palpitó lo que será la temporada 2026 de la F1 y dejó en claro que el neerlandés será su principal amenaza en la lucha por el título mundial.

La advertencia de Lando Norris sobre un posible mano a mano por el título con Max Verstappen.

Lando Norris, el vigente campeón del mundo de la Fórmula 1, ultima detalles de cara a lo que será su presentación oficial con el MCL 40 de McLaren en el Gran Premio de Australia, la primera carrera de la temporada del Gran Circo.

El británico tiene como gran objetivo defender el título mundial en una temporada que promete ser absolutamente diferente por la abrupta modificación en el reglamento técnico. A pesar de que George Russell y Mercedes son los grandes contendientes al título debido a los resultados en los test de Barcelona y por el motor que crearon, Norris sabe que nunca puede descartar como gran candidato al título a Max Verstappen.

Lando Norris palpitó la temporada 2026 de la Fórmula 1 El tetracampeón del mundo se quedó a las puertas de lograr su pentacampeonato y este año irá en busca de esa hazaña. Ante ello, Lando Norris hizo un balance de su actualidad como piloto y cómo se prepara para afrontar otro año mano a mano con el hombre de Red Bull: “Todavía me quedan muchos años en la F1 e intentaré ganar tantos títulos como sea posible. Si nunca más lo consigo, seguiré feliz, ya que logré uno. No hay mucha gente que alcance el objetivo de su vida, pero a mí me ha pasado", comenzó.

lando Lando Norris se prepara para una nueva temporada de Fórmula 1. X @F1 “No me siento diferente para esta temporada. Sigo queriendo ganar, es mi sentimiento fundamental. Solo pienso que, si no lo consigo de nuevo, siempre tendré algo de lo que estar orgulloso y sé que es un gran logro”, continuó en diálogo con el medio Road and Track.

Su batalla con Max Verstappen Luego, agregó: “Está muy claro que mi mentalidad y mi enfoque son diferentes, por ejemplo, a los de Max. Hay muchas cosas que admiro de él y que me gustaría tener. Siempre intento mejorar, sé que no estoy al nivel que necesito en ciertas áreas. Estoy en un buen nivel, pero para luchar con estos chicos hay que estar cerca de la perfección”.