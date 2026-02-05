Tras probar el McLaren MCL40, Lando Norris fue lapidario con los nuevos coches de la Fórmula 1

Luego de completar los test en el circuito de Barcelona, Lando Norris lanzó una dura crítica contra los nuevos monoplazas del Gran Circo.

Lando Norris tiene un objetivo claro para este 2026: retener el título y consagrarse como bicampeón del mundo de la Fórmula 1. Luego de un glorioso 2025, en el que cortó con el poderío de Max Verstappen y logró inscribir su nombre en la prestigiosa lista de campeones de la Máxima, el británico comenzó la puesta a punto de cara al debut en el Albert Park de Melbourne, Australia.

La primera gran prueba que tuvo Norris a bordo de su nuevo MCL40 fue en los test de pretemporada en el circuito de Catalunya, en España. Allí, el campeón del mundo con McLaren mostró un buen nivel, aunque no se fue del todo satisfecho con el ritmo de su monoplaza.

La lapidaria crítica de Lando Norris a los nuevos autos de Fórmula 1 Tal es así que tras completar el primer shakedown del año, Lando Norris expresó una lapidaria crítica contra los nuevos monoplazas del Gran Circo y los comparó ¡con los de la Fórmula 2!: "Sin duda se siente más como un auto de F2 en algunos aspectos por la forma en que tenés que manejarlo", sentenció. Y luego agregó, tratando de alivianar el bombazo que lanzó: "No sé si me gusta o no por el momento".

Lando Norris campeón de la F1 2025 Lando Norris defenestró a los nuevos autos de la Fórmula 1. @F1 "Creo que ya entendimos bastantes cosas en Barcelona sobre cómo había que manejar el coche, pero en Barcelona estás hablando de curvas de cuarta marcha, de tercera, bastante abiertas, bastante anchas. Cuando llegás a un circuito urbano o a pistas con baches, pistas más lentas, creo que esa es una pregunta que todavía tenemos que responder, y Bahréin responderá algunas de esas preguntas", mencionó.