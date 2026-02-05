Qué puesto ocupa Franco Colapinto entre los salarios de los pilotos de la Fórmula 1: revelaron cuánto ganan

Un medio especializado dio a conocer una lista de los salarios que perciben los 22 pilotos de la F1. En qué lugar aparece Franco Colapinto.

Mientras las 11 escuderías siguen ultimando detalles previo al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 (será el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Melbourne Park de Australia), en las últimas horas salió a la luz un listado con los salarios de los 22 pilotos de la grilla, dentro de la cual aparece Franco Colapinto.

Colapinto se ubicó entre los salarios más bajos Como era de esperarse, el piloto argentino es un rookie y su sueldo no es el más alto de la parrilla. Es por ello que en el ranking que publicó el medio RacingNews365 aparece en la parte baja con un contrato que le retribuye entre 500 mil y un millón de dólares por temporada. Ese mismo salario es que el que tiene Arvid Lindblad, piloto que debutará este año de la mano de Racing Bulls.

franco colapinto Franco Colapinto es uno de los pilotos con el salario más bajo en la Fórmula 1. www.francolapinto.com No obstante, a diferencia de lo que cobra Colapinto y otros rookies como Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Liam Lawson o Kimi Antonelli, Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine, gana mucho más: percibe ¡12 millones de dólares anuales!

Verstappen y Hamilton, los que más dinero ganan en la Fórmula 1 Por su parte, el piloto que más dinero gana es Max Verstappen, quien recibe 70 millones por temporada en Red Bull. Quien lo sigue en la lista es el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, que gana 60 millones por año en Ferrari.

verstappen1 Max Verstappen es el piloto que más dinero gana en la Fórmula 1. Instagram @maxverstappen1 Finalmente, el tercer lugar está compartido por su compañero de equipo Charles Leclerc, que se lleva 34 millones y George Russell de Mercedes, mientras que abajo de ellos se encuentra el vigente campeón del mundo, Lando Norris, que gana 30 millones por temporada en McLaren.