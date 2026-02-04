James Vowles, exjefe de Franco Colapinto en Williams, marcó diferencias con Alpine

Mientras Mercedes dejó señales de fortaleza en el shakedown de Barcelona, James Vowles dio algunas pistas sobre el nuevo Williams , único coche ausente en los primeros test de la Fórmula 1 . El exjefe de Franco Colapinto se refirió al arranque de la nueva era reglamentaria y dejó definiciones que impactaron de lleno en Alpine .

El equipo de Brackley lideró el kilometraje en la pista catalana y reforzó su condición de referencia técnica para 2026, especialmente por el trabajo en la nueva unidad de potencia híbrida. Alpine y McLaren, ambos clientes de Mercedes, giraron menos, mientras que Williams directamente no estuvo presente por “retrasos en el programa del FW48”, según informó oficialmente la escudería británica.

Sin embargo, Vowles minimizó esa ausencia y sostuvo que su estructura llega mejor preparada que otros equipos, con una mención directa al conjunto de Enstone, donde ahora corre Colapinto.

“Mercedes es muy fuerte en esto. Son muy buenos en estos cambios reglamentarios y en integrar todo. No puedo comentar por qué Alpine y McLaren tuvieron problemas. Lo que sí puedo decir es que en el VTT (Virtual Test Track) hicimos el kilometraje que queríamos hacer”, explicó el británico en un encuentro virtual con la prensa.

Luego profundizó: “Estuvimos estresando el sistema. Así que lo que buscábamos era forzar nuestro sistema de refrigeración, asegurarnos de optimizarlo y entender también cómo podemos modificarlo de cara al futuro”. Y fue aún más claro sobre Alpine : “Es una optimización pensando en el futuro, entender cómo trabajar con la nueva ECU TAG 700, que implica bastante trabajo, siendo completamente franco en ese sentido. Creo que para Alpine probablemente haya una curva de aprendizaje más pronunciada que para nosotros. Hemos estado integrados con Mercedes durante mucho tiempo”.

Por qué Williams se siente un paso

Vowles también marcó diferencias con McLaren: “Además, utilizamos su caja de cambios, lo cual es una diferencia con respecto a McLaren. Así que creo que hay una diferencia en nuestra situación que puede darnos una ventaja en ese aspecto. Pero lo que sí puedo decir es que el auto se está integrando muy bien, la integración está ahí. Pero, claramente, necesitamos demostrarlo correctamente en Baréin, rodando de forma consistente con mucho kilometraje”.

calendario f1 El calendario con los próximos eventos de la Fórmula 1, antes del inicio de la temporada. X @F1

Mientras Williams acelera los últimos ajustes para las pruebas oficiales, el jefe británico destacó el valor de la información recolectada por Mercedes en Barcelona: “Somos afortunados por el hecho de que Mercedes tiene suficientes autos en pista, por lo que hay bastante información que regresa tanto sobre la caja de cambios como sobre la unidad de potencia, lo que nos permite adelantarnos cuando lleguemos a Baréin”.

Finalmente, James Vowles concluyó: “Eso significa que no creo que, con seis días de pruebas, vayamos a estar en desventaja. Ahora, una parte de eso es cuestión de fortuna, porque el motor, la unidad de potencia, es confiable, la caja de cambios es confiable y las pruebas en el VTT sacaron a la luz muchos de los demonios que estaban enterrados en el auto”.