Cambios de último momento: Williams llega con lo justo a los próximos test de la Fórmula 1

Williams realizará la presentación de su nuevo auto de forma virtual, mientras apunta a Baréin como primer gran objetivo del año.

En la antesala del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026, Williams se encontró con más obstáculos de los esperados y confirmó una serie de ajustes que impactan tanto en su calendario como en la presentación de su nuevo monoplaza.

La escudería británica optó por ausentarse de los test privados en Barcelona y anunció que el FW48 será presentado de manera online el próximo 3 de febrero, dejando de lado el evento presencial que inicialmente estaba previsto en su sede.

En esta instancia, Williams solo mostrará la decoración del auto y no la versión definitiva que debutará en pista, ya que los retrasos en el proceso de fabricación impidieron cumplir con los plazos originales para las primeras pruebas de pretemporada.

We're ready for Bahrain



Listen to the full update from our Team Principal James Vowles: https://t.co/6u9BJey3wx pic.twitter.com/Tv5BDzm3qM — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) January 28, 2026 Los contratiempos de Williams En medio de este escenario, Williams recibió un impulso positivo al superar finalmente el crash test de la Federación Internacional del Automóvil, luego de un primer intento fallido. Para lograrlo, fue necesario reforzar la estructura del chasis con mayor cantidad de fibra de carbono, lo que generó un incremento estimado de unos 30 kilos en el peso total del FW48.

Este cambio técnico obligó a revisar parte del desarrollo y a reordenar prioridades en la fábrica, con el objetivo de asegurar fiabilidad antes que rendimiento inmediato en el inicio de la temporada.