Problemas en Williams: la ex escudería de Franco Colapinto se pierde las pruebas clave en Barcelona

Williams atraviesa serios inconvenientes técnicos y no participará de las primeras prácticas privadas de la temporada de la F1 en España.

Williams encendió las alarmas en la Fórmula 1 al confirmar que no participará de las primeras prácticas privadas en Barcelona por retrasos en el desarrollo de su auto. La escudería británica, donde Franco Colapinto debutó en la Máxima, no podrá girar entre el 26 y el 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en un momento clave de preparación.

A través de un comunicado oficial, el equipo explicó los motivos de la decisión. “Williams F1 ha tomado la decisión de no participar en las pruebas de shakedown tras los retrasos en el programa FW48, mientras seguimos esforzándonos por obtener el máximo rendimiento del coche”, informaron. En lugar de viajar a España, realizarán ensayos internos para llegar en mejores condiciones a Baréin.

Desde el entorno del paddock trascendió que uno de los principales problemas estuvo en los “crash tests” exigidos por la FIA. Según Racingnews365, Williams tuvo dificultades para superar las pruebas de impacto frontal y lateral, requisitos obligatorios para homologar el chasis antes de salir a pista.

El comunicado de Williams Embed Statement from Atlassian Williams F1 Team. pic.twitter.com/N4O1F6cgUz — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) January 23, 2026 A esto se suma otro desafío importante: el peso mínimo. The Race recordó que el equipo viene trabajando contrarreloj para cumplir con el nuevo límite de 768 kilogramos, 32 menos que en 2025. James Vowles ya había reconocido que este punto representaba uno de los mayores dilemas del proyecto.

Las pruebas en Barcelona tampoco contarán con McLaren en el primer día, mientras que Ferrari podría aplicar una estrategia similar. Sin embargo, el caso de Williams genera mayor preocupación, ya que todavía no pudo completar un programa básico de desarrollo con su nuevo coche.