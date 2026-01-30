Por qué Cavani no será convocado en Boca ante Newell's pese a haber entrenado toda la semana

Edinson Cavani trabajó los últimos días a la par del resto del plantel, pero aún así no formará parte de la nómina de Boca frente a Newell's.

Boca Juniors, pese a contar con varios futbolistas de renombre en el puesto, arrancó la temporada 2026 con faltante de centrodelanteros debido a las lesiones. Eso lo obligó a salir primero con Lucas Janson -que venía de casi no jugar en 2025- de 9 ante Riestra y luego con el juvenil Iker Zufiaurre ante Estudiantes.

Sin embargo, para el duelo frente a Newell's Old Boys del domingo por la fecha 3, las cosas parecía que iban a ser diferentes, ya que Edinson Cavani, que viene arrastrando una lumbalgia desde hace meses, comenzó a entrenar la última semana con mayor intensidad y a la par del resto del plantel.

Edinson Cavani gol Boca Tigre Clausura 2025 Cavani no juega desde noviembre, en el triunfo de Boca ante Tigre. Fotobaires Los trabajos de los últimos días hacían ilusionar al mundo azul y oro con que el Matador podría volver a formar parte de la nómina, aunque sea desde el banco, frente a la Lepra. Sin embargo, a 24 horas de que se anuncie la lista de concentrados, ya se sabe que el uruguayo continuará siendo baja.

Los convocados serán confirmados recién este sábado por la noche, pero Claudio Úbeda optó con un día de anticipación por no llamar al goleador de 38 años. Fue una decisión conjunta de todo el cuerpo técnico luego de que no formara parte de la práctica formal de fútbol de esta mañana, por lo que su retorno a las canchas se seguirá haciendo esperar.