La Selección argentina tendrá su bunker en Kansas durante el Mundial 2026: por qué eligió esa ciudad
La AFA anunció que la Selección argentina hará base en Kansas durante gran parte de la competencia y explicó los motivos de la elección.
Faltan menos de 4 meses y medio para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. Será el 16 de julio ante Argelia y se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas City, ciudad que este miércoles la AFA confirmó como la sede del bunker de la delegación nacional "durante gran parte de la competencia".
Mediante un comunicado en su página web oficial, el ente madre del fútbol argentino explicó que la decisión fue tomada tras los informes relevados por el preparador físico Luis Martín, el preparador físico alterno Juan Tamone, y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, a través de los cuales determinaron "que sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades, pero, principalmente, a las comodidades para la delegación".
El bunker de la Selección argentina será en Kansas City
Kansas, ubicada al extremo oeste del estado de Misuri y vecina de su ciudad homónima del estado de Kansas, es uno de los principales centros urbanos y económicos de la región. Según el informe, tiene un clima que "se encuentra en la transición entre subtropical húmedo y continental húmedo. Los veranos son calurosos y húmedos, con aire húmedo proveniente del golfo de México". Estas condiciones pueden preparar al equipo para las temperaturas extremas que seguramente tengan que soportar en suelo norteamericano.
Además, se encuentra muy cerca del centro geográfico de Estados Unidos, lo que significa una gran ventaja teniendo en cuenta los viajes que tendrá que realizar la Scaloneta. La AFA publicó un mapa que muestra las comodidades de la elección. Entre ellas, se destaca que está apenas a una hora y media de vuelo de Dallas, sede en la que disputará los otros dos encuentros de la fase de grupos frente a Austria (22/06) y Jordania (27/06).
El centro de entrenamientos elegido dentro de la ciudad es el Compass Minerals National Performance Center, que cuenta con una gran variedad de canchas y tecnología de punta para maximizar los procesos de preparación y recuperación de los futbolistas. Los distintos delegados que lo visitaron quedaron encantados con las instalaciones y este fue el factor más determinante a la hora definir la sede.