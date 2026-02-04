La Selección argentina tendrá su bunker en Kansas durante el Mundial 2026: por qué eligió esa ciudad

La AFA anunció que la Selección argentina hará base en Kansas durante gran parte de la competencia y explicó los motivos de la elección.

La Selección argentina ya tiene definida la sede de su bunker para el Mundial 2026.

Mediante un comunicado en su página web oficial, el ente madre del fútbol argentino explicó que la decisión fue tomada tras los informes relevados por el preparador físico Luis Martín, el preparador físico alterno Juan Tamone, y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, a través de los cuales determinaron "que sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades, pero, principalmente, a las comodidades para la delegación".

#SelecciónMayor El equipo comandado por Lionel Scaloni hará base en Kansas City.



https://t.co/2Ll5Hji26D pic.twitter.com/UonTw59qSi — Selección Argentina (@Argentina) February 4, 2026 Kansas, ubicada al extremo oeste del estado de Misuri y vecina de su ciudad homónima del estado de Kansas, es uno de los principales centros urbanos y económicos de la región. Según el informe, tiene un clima que "se encuentra en la transición entre subtropical húmedo y continental húmedo. Los veranos son calurosos y húmedos, con aire húmedo proveniente del golfo de México". Estas condiciones pueden preparar al equipo para las temperaturas extremas que seguramente tengan que soportar en suelo norteamericano.

Además, se encuentra muy cerca del centro geográfico de Estados Unidos, lo que significa una gran ventaja teniendo en cuenta los viajes que tendrá que realizar la Scaloneta. La AFA publicó un mapa que muestra las comodidades de la elección. Entre ellas, se destaca que está apenas a una hora y media de vuelo de Dallas, sede en la que disputará los otros dos encuentros de la fase de grupos frente a Austria (22/06) y Jordania (27/06).