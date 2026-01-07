Atención, Scaloni: así será el plan de la Selección argentina para el Mundial 2026

La Selección argentina diagrama la logística para el certamen mundialista, con una ciudad que pica en punta para la concentración y definiendo los rivales para la última fecha FIFA previo al debut con Argelia.

De cara al desafío más importante del ciclo Scaloni, el cuerpo técnico de la Selección argentina avanza junto a la AFA en la planificación operativa para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese esquema, ya comienza a tomar forma la elección de la ciudad que funcionará como centro de operaciones del equipo, mientras se ultiman detalles sobre los últimos compromisos preparatorios.

Tras el sorteo realizado el 5 de diciembre, que ubicó a la Albiceleste en el Grupo J, la alternativa que gana mayor consenso es establecer la base en Kansas City, ubicada en el estado de Missouri, sobre el límite con Kansas. Allí, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni hará su estreno el 16 de junio frente a Argelia y quedará estratégicamente posicionado, ya que Dallas —sede de los otros encuentros del grupo ante Austria y Jordania— se encuentra a poco más de dos horas de viaje.

La idea que se maneja es permanecer en Missouri durante toda la estadía en la competencia, con la ventaja adicional de que Kansas City también podría albergar un eventual cruce de cuartos de final, siempre y cuando Argentina avance como líder de su zona.

Argentina vs Venezuela (2) La Selección argentina hará base en Kansas previo al inicio del Mundial. @Argentina La Selección argentina haría base en Kansas previo al comienzo del Mundial En cuanto a los lugares de entrenamiento, la principal alternativa es el complejo deportivo de Sporting Kansas City, franquicia de la MLS. Como plan B aparecen las instalaciones del Kansas City Current, equipo que compite en la National Women’s Soccer League. La elección de esta ciudad por sobre Dallas responde a varios factores: menor densidad poblacional, tránsito más fluido y temperaturas más moderadas, un aspecto clave considerando que el torneo se desarrollará en pleno verano boreal.

El arribo a la base está previsto para el 1° de junio, fecha en la que ya estaría definida la nómina definitiva de 26 futbolistas. Desde allí, el seleccionado afrontará los últimos dos amistosos antes del debut mundialista.