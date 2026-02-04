Un país que podría jugar el Mundial 2026 se plantó contra la FIFA: "Lo que dijo Infantino es irresponsable"

Con los repechajes en el horizonte y el Mundial 2026 cada vez más cerca, la FIFA quedó envuelta en una fuerte controversia. El detonante fueron las declaraciones de Gianni Infantino sobre la posibilidad de levantar el veto deportivo a Rusia , una postura que generó un inmediato rechazo desde Ucrania .

Desde el fútbol ucraniano, la primera respuesta llegó por boca de Serhii Palkin, CEO del Shakhtar Donetsk, quien apuntó directamente contra el presidente del organismo: “¿Por qué, después de cuatro años de guerra, no ha venido ni una vez a ver con sus propios ojos lo que está pasando aquí?”. Además, sostuvo que sus palabras reflejan un “completo alejamiento de la realidad“.

“El fútbol no puede existir fuera de la realidad. Y no tiene derecho a mirar hacia otro lado ante el mal“, afirmó Palkin, quien confesó sentirse “profundamente decepcionado” por las declaraciones de Infantino . Luego añadió: “Hemos estado sufriendo una guerra total durante cuatro años. Cientos de miles de personas han sido asesinadas. La infraestructura civil, deportiva y energética ha sido destruida”.

Las críticas se intensificaron cuando Infantino habló de permitir el retorno ruso “al menos en categorías inferiores”. Frente a eso, Palkin lanzó un mensaje contundente: “Que venga y vea cómo juegan los niños al fútbol en Jarkiv, Zaporiyia, Dnipro, Kiev y Leópolis. Bajo sirenas antiaéreas, al lado de refugios para las bombas, bajo la amenaza constante de misiles y drones“.

El dirigente advirtió que apoyar esa medida sería una decisión “política y moral”. “ Es un intento de pretender que la guerra y la agresión no existen “, remarcó.

Más cuestionamientos a la FIFA

A las críticas del ámbito futbolístico se sumó el ministro de Deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, quien calificó los dichos de Infantino como “irresponsables, por no decir infantiles”. Además, denunció que la invasión ya provocó la muerte de “al menos 650 deportistas”, incluidos más de 100 futbolistas.

“Es Rusia la que politiza el deporte y lo utiliza para justificar la agresión“, afirmó Bidnyi, al rechazar de manera tajante cualquier intento de rehabilitación internacional. En esa línea, agregó que mientras continúe el conflicto, sus banderas y símbolos “no tienen cabida entre las personas que respetan valores como la justicia“.

Qué había dicho Infantino

En una entrevista con Sky Sports, Infantino explicó su postura sobre la exclusión vigente desde el 28 de febrero de 2022: “No deberíamos vetar a países por los actos de sus líderes políticos. No ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio“. También agregó: “Que los niños y las niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podría ayudar. Es algo que definitivamente tenemos que hacer, al menos en categorías inferiores. Tenemos que hacerlo, al menos en la categoría juvenil“.

gianni infantino Las declaraciones de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no cayeron para nada bien en Ucrania. FIFA.com

Mientras tanto, la Selección de Ucrania se concentra en su objetivo deportivo: clasificar al Mundial 2026. El próximo jueves 26 de marzo a las 16:45 (hora de Argentina) enfrentará como local a Suecia en una semifinal a partido único. Si avanza, disputará el pase definitivo el martes 31, en el mismo horario, también de local frente al ganador del cruce entre Polonia y Albania. El vencedor de esa llave se sumará al Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez.