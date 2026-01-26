San Lorenzo recibió la noticia más esperada a horas de visitar a Gimnasia de Mendoza

Tras la caída en el debut ante Lanús, San Lorenzo puede permitirse sonreír antes de viajar a Mendoza para enfrentar a Gimnasia.

En medio de la fuerte crisis institucional que atraviesa, San Lorenzo busca nuevamente salir a flote desde el lado deportivo, tal como lo hizo en el 2025. Para esta temporada 2026, en la que volverá a tener competencia internacional, comenzó con el pie izquierdo al perder 3-2 como local ante Lanús en el debut, y ahora quiere levantar cabeza.

Este martes visitará al recién ascendido Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la fecha 2 del Torneo Apertura. Y antes de viajar a la provincia cuyana, Damián Ayude y todo el pueblo azulgrana pueden permitirse sonreír, puesto que recibieron la noticia más esperada por parte de la FIFA respecto de un problema que arrastraron durante todo el mercado de pases.

San Lorenzo logró levantar todas la inhibiciones y podrá usar a los refuerzos Damián Ayude. San Lorenzo-Lanús. Ayude ya podrá contar con los refuerzos del mercado de pases. FotoBaires Es que este lunes, de una vez por todas, se hizo oficial el levantamiento total de las inhibiciones que no le permitían al Ciclón utilizar los refuerzos que llegaron en verano. El club ya había cumplido días atrás con el pago de la última deuda pendiente, correspondiente a la compra de Jhohan Romaña al Austin FC, aunque recién impactó en el ente madre del deporte rey en las últimas horas.

En la página web de la Federación Internacional de Fútbol, el nombre de San Lorenzo ya no figura en la lista de instituciones inhibidas. Durante 2025, llegó a liderar dicho ranking en el continente sudamericano con un total de 14 sanciones, las cuales fue levantando de a poco, lo que le permitió primero poder incorporar y ahora inscribir a sus refuerzos.