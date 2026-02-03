Williams redobla la apuesta y James Vowles sorprende con sus declaraciones, pese a un inicio de año atípico

Williams quedó en el centro de la escena en el inicio de la pretemporada 2026 luego de ausentarse en el shakedown de Barcelona, una de las primeras oportunidades de rodaje bajo el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 . La decisión, lejos de ser improvisada, respondió a una estrategia clara: maximizar el desarrollo del FW48, aun cuando eso implicara resignar kilómetros en pista.

Su director, James Vowles , fue el encargado de dar la cara y llevar tranquilidad. Admitió que no fue un paso sencillo, pero remarcó que el equipo priorizó llegar mejor preparado al inicio real de los ensayos oficiales . En ese sentido, fue contundente al asegurar que no considera que Williams vaya a comenzar la temporada en desventaja frente a sus rivales.

Mientras tanto, la escudería compensó la falta de rodaje con un intenso programa de trabajo interno, que incluyó simulaciones avanzadas, sesiones prolongadas en el simulador y análisis de datos en tiempo real junto a sus pilotos titulares, Alexander Albon y Carlos Sainz, quienes ya comenzaron a involucrarse activamente en el desarrollo del nuevo proyecto.

Vowles explicó que la intención original era estar presentes en el shakedown, pero los plazos de fabricación y validación del FW48 obligaron a redefinir prioridades. Según detalló, el objetivo fue “empujar al máximo” el desarrollo del auto y evitar comprometer procesos clave por acelerar los tiempos.

James Vowles, director de Williams, durante la presentación del FW48 junto a los pilotos titulares, Carlos Sainz y Alex Albon.

En ese contexto, destacó el valor del trabajo virtual realizado en las últimas semanas y subrayó la importancia de la colaboración técnica con Mercedes, proveedor de la unidad de potencia y la caja de cambios. Ese respaldo, sostuvo, permitirá que Williams llegue a Baréin con una base sólida para recuperar rápidamente el tiempo perdido en pista.

Williams ya piensa en Baréin y en el inicio del calendario

La escudería británica confirmó su presencia en las dos tandas oficiales de ensayos en el Circuito Internacional de Baréin, programadas del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. Allí, el foco estará puesto en validar los datos obtenidos en fábrica, afinar la aerodinámica y comprender el comportamiento real del FW48 en condiciones competitivas.

calendario f1 El calendario con los próximos eventos de la Fórmula 1, antes del inicio de la temporada. X @F1

Con una dupla de pilotos experimentada, Williams apunta a consolidar el crecimiento mostrado en la temporada pasada y dar un paso adelante en el pelotón medio. Desde el equipo aseguran que cada jornada de pruebas será utilizada al máximo, con la mirada puesta en llegar lo mejor posible al debut del campeonato en Australia, entre el 6 y el 8 de marzo.

Optimismo en Grove pese a los desafíos iniciales

Más allá de los contratiempos logísticos, el clima interno en Grove es de confianza. Vowles insistió en que el verdadero desafío no será solo marcar buenos tiempos, sino lograr una correlación precisa entre simulador y pista, especialmente en lo que respecta a carga aerodinámica, degradación de neumáticos y equilibrio general del auto.

En esa línea, el jefe de Williams remarcó que recién en Baréin se podrá dimensionar con mayor claridad el lugar real del equipo dentro de la parrilla, pero dejó en claro que el proyecto 2026 apunta a sostener una evolución constante y evitar retrocesos en el proceso de reconstrucción deportiva.

Williams presentó el FW48 y mostró su nueva identidad

En paralelo a la preparación deportiva, Williams presentó oficialmente este martes 3 de febrero el FW48, su monoplaza para la temporada 2026, en un contexto particular marcado por la ausencia en los primeros cinco días de shakedown de pretemporada. Lejos de limitarse a exhibir solo la decoración, la escudería dio a conocer el auto completo, desarrollado bajo el nuevo reglamento técnico que regirá en la Fórmula 1.

williams Williams presentó el FW48 y dio inicio a una nueva era. Instagram @williamsf1official

El diseño mantiene el clásico azul que identifica al equipo, combinado con negro y un detalle distintivo: una línea roja y blanca que recorre el contorno del vinilo azul. Desde Williams definieron este guiño como “inspirado en la tradición”, en referencia a modelos históricos como el FW14B de Nigel Mansell y el FW18 de Damon Hill, que este año celebra tres décadas.

williams1 Williams presentó el FW48 y dio inicio a una nueva era. Instagram @williamsf1official

En cuanto a la falta de rodaje inicial, Vowles volvió a bajarle el tono a las críticas y reiteró que la ausencia en esta etapa no será tan determinante como algunos anticipan. Para Williams, el foco está puesto en llegar con un auto más completo a las pruebas oficiales y construir desde allí una temporada 2026 que marque un nuevo punto de inflexión.