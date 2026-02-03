La feroz crítica de un piloto de Fórmula 1 por los nuevos autos de la categoría: "Me decepcionaron"

Tras los test de pretemporada en Barcelona, un piloto de la Fórmula 1 no se mostró conforme con los cambios en los monoplazas.

La dura crítica de un piloto de Fórmula 1 a los nuevos monoplazas tras los test de Barcelona.

La Fórmula 1 comenzó a mostrar sus cartas de cara a la nueva temporada con el estreno en pista de los flamantes monoplazas, que giraron por primera vez la semana pasada durante las pruebas comunitarias extraordinarias realizadas en el circuito de Barcelona. En ese escenario, Mercedes se destacó como la estructura más sólida del ensayo, con un trabajo prolijo y sin sobresaltos: George Russell y el joven Kimi Antonelli acumularon cerca de 500 vueltas a lo largo de las jornadas.

Dentro de ese panorama, Haas también tuvo una participación intensa en términos de rodaje. El equipo estadounidense, que utiliza motores Ferrari, se ubicó entre los que más giraron y cerró el test como el tercer conjunto con mayor cantidad de vueltas, alcanzando un total de 391. De ese registro, una parte significativa estuvo a cargo de Esteban Ocon, quien sumó 243 giros y se metió entre los diez pilotos con más kilómetros recorridos, con un acumulado de 1.131.

La fuerte crítica de Esteban Ocon sobre los nuevos autos de la Fórmula 1 Más allá del volumen de trabajo, el francés fue noticia por fuera de la pista: tras bajar la persiana de los ensayos en Montmeló, Ocon se convirtió en el primer piloto en manifestar públicamente su postura crítica respecto al comportamiento de los nuevos autos de la categoría: “Siguiendo a otros coches, parece que hemos perdido bastante carga aerodinámica en la parte delantera, quizás incluso más que antes. Necesitamos analizarlo más detenidamente", comenzó.

El Haas de Esteban Ocon en Bakú Esteban Ocon criticó ferozmente a los nuevos autos de la Fórmula 1. “Probé el modo de adelantamiento, pero no quiero sacar conclusiones demasiado pronto porque aún necesita ajustes y optimización. Hasta ahora, parece difícil adelantar. Esa es la primera impresión, pero espero que sea más fácil. Para ser sincero, me decepcionó un poco la aerodinámica activa porque, al final, es como un DRS en la parte delantera. Lo usamos constantemente, así que termina siendo más una cuestión de eficiencia que una herramienta de conducción adicional. Simplemente creo que podríamos haber utilizado este concepto de una mejor manera”, añadió.