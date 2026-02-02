Las declaraciones de Christian Horner que vuelven a hacer ruido en Alpine y la Fórmula 1

Durante casi dos décadas, Horner lideró la transformación de Red Bull en una potencia del campeonato, con múltiples títulos mundiales y una estructura deportiva que marcó una era. Sin embargo, su ciclo se cerró en julio de 2025 tras una crisis interna, pese a que meses antes la escudería había celebrado otro campeonato de pilotos.

Ahora, el exjefe del equipo austríaco evalúa alternativas para regresar al paddock, aunque dejó en claro que solo aceptará un proyecto con verdadero potencial competitivo y bajo un formato distinto al que ocupó durante su exitosa etapa anterior.

En una entrevista con The Independent, el británico fue claro sobre su visión: "Siento que tengo asuntos pendientes en la Fórmula 1 . No acabó como me hubiera gustado, pero no voy a volver por cualquier cosa. Sólo volveré por algo que pueda ganar. No quiero volver al paddock a menos que tenga algo que hacer. Echo de menos el deporte, echo de menos a la gente, echo de menos el equipo que construí".

También explicó que no contempla un regreso inmediato ni desde un rol tradicional: “Me gustaría ser accionista, en lugar de un simple empleado, pero ya veremos cómo se desarrolla todo. No tengo prisa, no necesito hacer nada”. Esa postura refuerza la idea de un retorno estratégico más ligado a la gestión que a la dirección deportiva.

Los rumores que lo vinculan a Alpine

Entre los equipos que aparecen en el radar, Alpine es el que más atención concentra. La escudería francesa reconoció conversaciones internas por una posible venta de acciones, lo que impulsó rumores sobre un grupo inversor vinculado a Horner. Sin embargo, desde el equipo aclararon que las negociaciones involucran únicamente a los actuales accionistas.

alpine Alpine aparece como el principal destino de Christian Horner en la Fórmula 1. X @alpineclub_esp

Hoy, el capital de Alpine está repartido entre Renault, que posee el 76 %, y un socio minoritario con el 24 % restante, justamente la porción que podría cambiar de manos. Ese escenario alimentó las versiones sobre un posible desembarco del exjefe de Red Bull en Enstone, aunque sin confirmaciones oficiales por ahora.

Más allá de Alpine, Horner también fue relacionado con Ferrari, Aston Martin y Haas. De todos modos, cualquier regreso formal deberá esperar hasta la primavera, ya que aún cumple el período de gardening impuesto por Red Bull, lo que retrasa cualquier incorporación directa a otra estructura.