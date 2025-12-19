Pierre Gasly elogió a Horner ante el rumor de su posible llegada a Alpine: "Creo que sus cualidades son..."

Ante los rumores de la posible llegada del británico al equipo francés, Pierre Gasly lo llenó de elogios y aseguró que lo ve trabajando nuevamente en la F1.

En los últimos días, un rumor bomba sacudió a la Fórmula 1: Christian Horner, ex jefe de equipo de Red Bull Racing, podría desembarcar en Alpine para comprar un paquete accionario. Además, también surgió la posibilidad de que sea el nuevo CEO de la escudería que tiene como pilotos a Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Según había informado el medio De Teleegraf, el británico tuvo charlas con la escudería francesa para sumarse a partir de la próxima primavera europea y tendría la posibilidad de adquieran el 24% de las acciones que hoy pertenecen al consorcio estadounidense Otro Capital. De todas maneras, el punto clave es la postura de Renault, que hace unos años fue blanco de despiadadas críticas de Horner hacia ellos.

El tremendo elogio de Pierre Gasly a Horner tras el rumor de su posible llegada a Alpine Ante esta noticia, quien salió a hablar en las últimas horas fue Gasly. El compañero de Colapinto en Alpine, quien compartió estructura con el británico durante su etapa en RB, llenó de elogios a su ex jefe de equipo: “Creo que sus cualidades son indudables porque tiene esa cantidad de campeonatos en veinte años de carrera”, sentenció en diálogo con Motorsport Week.

piere gasly Pierre Gasly llenó de elogios a Horner. Instagram @alpinef1team "Solo puedo admirar todo el éxito del equipo, lo que ha hecho con Red Bull Racing es realmente extraordinario e impresionante. Es muy bueno en lo que hace con el equipo. Estoy seguro de que lo veremos en algún lugar porque con ese tipo de experiencia y habilidades, estoy seguro de que algunos equipos estarán interesados en Christian”, agregó.