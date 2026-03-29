Caos total en el Tottenham del Cuti Romero: despidieron al entrenador ¡tras 44 días en el cargo!

Con los Spurs a un punto del descenso, el club comunicó que Igor Tudor dejó de ser el DT del primer equipo: dirigió apenas siete partidos. ¿Quién lo reemplaza?

El ciclo de Igor Tudor en el Tottenham ya es historia. A tan solo un mes y medio de haber asumido como técnico interino, el club londinense confirmó que el croata dejó su cargo tras un acuerdo entre ambas partes, en medio de un presente deportivo alarmante.

Los Spurs, que pelean por evitar el descenso en la Premier League, ya venían golpeados desde la salida de Thomas Frank en febrero. Tudor había llegado como solución de emergencia, pero los resultados nunca lo acompañaron.

No va más: Igor Tudor fue despedido de su cargo como DT del Tottenham En siete partidos al mando, el balance fue muy flojo: apenas una victoria -el 3-2 ante el Atlético de Madrid- que ni siquiera alcanzó para sostener al equipo en la Champions League, donde quedó eliminado en octavos de final producto del 2-5 del partido de ida en España.

"Podemos confirmar que se ha acordado de mutuo acuerdo que el entrenador Igor Tudor abandone el club con efecto inmediato", explicaron desde la institución mediante un comunicado oficial. Además, el Tottenham tuvo un gesto hacia el DT por el duro momento personal que atraviesa tras la muerte de su padre: "Lamentamos profundamente la pérdida que Igor ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en estos momentos difíciles".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpursOfficial/status/2038262428719272232&partner=&hide_thread=false We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026 En su fugaz estadía, el equipo del Cuti Romero acumuló derrotas frente a Arsenal, Fulham y Crystal Palace, además de un empate sobre la hora ante el Liverpool. Pero la caída que terminó de sentenciar la historia fue el durísimo 0-3 contra el Nottingham Forest, que dejó al equipo a un punto de la zona roja con siete fechas por jugarse.