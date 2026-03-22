El Tottenham del Cuti Romero fue goleado como local y quedó a ¡1 punto del descenso!

Por la fecha 31, el Tottenham cayó 3-0 en su casa en un duelo clave por la permanencia contra Nottingham Forest y está al borde de la zona roja.

Por la fecha 31 de la Premier League, el Tottenham Hotspur sigue sin levantar cabeza y sufrió una rotunda derrota en casa por 3-0 ante el Nottingham Forest, rival directo por la salvación, que deja a los londinenses sin margen de maniobra, solo 1 punto por encima los puestos de descenso. Cristian Romero fue titular para los de blanco.

Beneficiados por al caída del West Ham United, lo que les permite continuar todavía en zona de permanencia, los Spurs, que habían sido eliminados días atras en los octavos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid, prolongaron su mala dinámica.

El gol de Igor Jesus para el 1-0 de Nottingham Forest Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035734750308995180?s=20&partner=&hide_thread=false ¡EL FOREST ABRE EL MARCADOR EN UN PARTIDO DE 6 PUNTOS! Igor Jesus cabeceó solo y puso el 1-0 parcial de Nottingham sobre Tottenham en la fecha 31 de la #PREMIERxESPN.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hmdHDE1g6r — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026 Justo antes del descanso, los visitantes se adelantaron gracias a un gol del brasileño Igor Jesus, que remató solo al segundo palo tras un saque de esquina botado por Neco Williams a los 45 minutos.

El gol de Gibbs-White para el 2-0 de Nottingham Forest Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035743961801711667?s=20&partner=&hide_thread=false ¡NO SE PUEDE CREER LO DEL TOTTENHAM! Morgan Gibbs-White apareció en soledad por el medio del área y puso el ¡2-0 parcial! de Nottingham sobre los Spurs en la fecha 31 de la #PREMIERxESPN.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OucSN95TpZ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026 Tras la reanudación, el Nottingham Forest volvió a golpear después de una gran jugada individual Callum Hudson-Odoi que fue culminada por Morgan Gibbs-White a los 61'.

En los últimos instantes del duelo, a los 87', Taiwo Awoniyi colocó el tercero en el marcador ante el asombro de la hinchada local, que despidió a sus jugadores con sonoros silbidos y abucheos.