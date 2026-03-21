Con Mac Allister de titular, el Liverpool perdió y se aleja de los puestos de clasificación a la Champions

Con el campeón del mundo desde el arranque, el Liverpool cayó en su visita al Brighton y se complicó con la clasificación a las copas europeas para 2027.

El Liverpool, con Alexis Mac Allister desde el arranque, cayó 2-1 ante el Brighton, por la trigésimo primera fecha de la Premier League de Inglaterra, y se empieza a alejar de los puestos de clasificación para la próxima edición de la Champions League.

Los goles del Brighton los hizo el delantero Danny Welbeck, quien se lució con un doblete, mientras que para el Liverpool había igualado momentáneamente el defensor Milos Kerkez.

Liverpool cayó en su visita al Brighton y se aleja de los puestos de clasificación a la próxima Champions Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035346016971464983&partner=&hide_thread=false ¡QUE BIEN LA BAJÓ DIEGO GÓMEZ! El paraguayo asistió con un gran cabezazo a Welbeck para que marque el 1-0 de Brighton ante Liverpool. ¡Atención al error de la defensa de los Reds en la jugada previa!



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Op9MHF9Hq2 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 21, 2026 El primer gol del encuentro para el Brighton llegó al cuarto de hora del primer tiempo, cuando Welbeck se impuso en las alturas con un buen cabezazo. Sin embargo, el Liverpool logró igualar a la media hora de partido a través de Kerkez, quien aprovechó para definir muy bien después de una grave desatención de los defensores del equipo rival.

Con Mac Allister de titular, el Liverpool cayó ante el Brighton @SC_ESPN El gol del triunfo para el Brighton llegó cuando transcurrían solo 10 minutos del complemento a través nuevamente de Welbeck, quien definió solo frente al arco en el área chica luego de recibir una buena descarga de mediocampista inglés Jack Hinshelwood.

Welbeck firmó su doblete y le dio el triunfo al Brighton Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035357644211310881&partner=&hide_thread=false ¡DOBLETE DE WELBECK! El delantero la empujó y tras el OK del VAR, marcó el 2-1 del Brighton vs. Liverpool.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CUvwwjiuet — SportsCenter (@SC_ESPN) March 21, 2026 Con esta victoria el Brighton llegó a los 43 puntos, se puso al menos momentáneamente octavo y sueña con clasificar a alguna competición europea para la próxima temporada.