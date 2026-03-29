Qué dijo Edinson Cavani en medio de su larga recuperación para volver a jugar en Boca: "Sin excusas"

Mientras se rehabilita de su compleja lesión en la espalda, Edinson Cavani volvió a utilizar sus redes sociales para dejar otro mensaje motivacional.

Cavani y las redes: nueva frase optimista poniendo el foco en su regreso a las canchas.

El tiempo pasa y en Boca siguen mirando de reojo la evolución de Edinson Cavani. El referente uruguayo lleva más de un mes afuera de las canchas y su compleja lesión en la espalda todavía no da tregua.

Pese a esto, el Matador continúa trabajando para volver a defender los colores azul y oro lo antes posible y siempre que puede lo recalca en sus redes sociales. Y claro, esta vez no fue la excepción: fiel a su estilo, utilizó su cuenta de Instagram para dejar en claro el optimismo con el que atraviesa este duro momento.

El nuevo mensaje motivacional de Edinson Cavani en Boca “Se sigue y sin excusas, como debe ser”, escribió el delantero charrúa de 39 años. El mensaje llegó acompañado de varios videos en los que se lo ve entrenando intensamente en el Boca Predio, enfocado en ejercicios de gimnasio para fortalecer principalmente la zona lumbar, esa que tanto lo tiene a maltraer desde hace tiempo.

La publicación de Edinson Cavani mientras se recupera de su lesión en la espalda que lo marginó de las canchas. La publicación de Edinson Cavani mientras se recupera de su lesión en la espalda que lo marginó de las canchas. Qué se sabe sobre los plazos de su recuperación Más allá de su actitud positiva, lo concreto es que el regreso de Cavani sigue siendo una incógnita. El cuerpo médico evalúa día a día su evolución y no hay una fecha confirmada para el alta, que dependerá en gran parte de cómo responda su espalda al tratamiento.