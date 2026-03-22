El mensaje optimista de Edinson Cavani en medio de su larga recuperación en Boca: "Paso a paso"

Cavani continúa afuera debido a su problema lumbar, pero se mostró entrenando y dejó una frase que refleja cómo vive su recuperación.

Edinson Cavani fue titular en el empate 0-0 contra Racing, pero luego no pudo volver a jugar.

Edinson Cavani atraviesa un presente complicado en Boca, lejos de las canchas y en plena recuperación de su lesión lumbar. Sin embargo, el delantero volvió a mostrarse activo en redes sociales y dejó en claro que no baja los brazos.

A horas del partido ante Instituto de Córdoba en la Bombonera, en el que nuevamente no estará disponible, el uruguayo compartió una historia entrenando en una cinta antigravedad y acompañó la imagen con una frase contundente: “Paso a paso. Cada día me convenzo más: nunca mucho cuesta poco”. Un mensaje que refleja su intención de seguir peleando para volver.

Edinson Cavani se mostró entrenando y dejó un mensaje en sus redes Cavani se mostró en plena recuperación de su lesión lumbar Cavani se mostró en plena recuperación de su lesión lumbar Instagram Cavani El delantero arrastra una hernia de disco que lo tiene a maltraer desde 2025 y que incluso lo obligó a someterse a bloqueos para aliviar el dolor. Su última aparición fue ante Racing, en un partido en el que se retiró bajo silbidos de los hinchas en la Bombonera, tras un rendimiento muy pobre.

En el club siguen de cerca su evolución, que se maneja día a día según la respuesta física. Mientras tanto, Cavani apuesta a una recuperación progresiva, con trabajos específicos que le permiten mantenerse activo sin agravar la lesión.